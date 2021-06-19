【本報訊】「今年可能係同爸爸過嘅最後一次父親節！」自幼患小兒麻痹的何漢華（64歲），行動不便輸在起跑線上，父親對他不離不棄，小時候分外疼愛他，八兄弟妹中，只帶他一人去吃聖誕大餐，阿華努力讀書回報老爸，成功當上教師。他已為人父，深深體會當年老爸的付出，可是97歲老爸不幸患末期癌，時日不多，阿華不怕艱辛，撐上三十級樓梯探望，只望珍惜相聚的每一分、每一秒。

阿華於歲半時患小兒麻痹症，有一天，父親給他一元硬幣，他竟握不穩，何父心知不妙，帶他求診檢查，確診患小兒麻痹症，「爸爸知我行動不便，特別造咗一張開咗窿嘅凳俾我，用嚟訓練大小便!」

苦學成材 延續父愛

八兄弟姊妹中，阿華排第四，父親每周兩、三晚帶他們到大角嘴必發道「掃街」、乘涼，「爸爸每次都俾我騎膊馬，食腐竹雞蛋糖水，得我有雞蛋，食滷味，我可以食最貴嘅鴨腎，哥哥細佬只食雞腳」，阿華說時無限回味。

在他10歲那年的聖誕節，父母更帶他到廣東道的中國餐館吃聖誕大餐，「一個大餐一元多，當年普通工人一日得兩、三蚊。」父親雖然沒有明言畫出腸，但他知道父親最好的總是留給他。

「我就驚佢大個搵唔到食呀！佢行路唔方便，手又有問題，比人家輸蝕好多」。97歲的何老伯憶述當年如何憂慮阿華，「佢（病癒）出院時軟癩癩，成舊粉咁樣，（當時諗）如果佢係咁樣，我惟有養佢一世啦！」為減慢病情惡化，他尋醫問藥，「針灸咗兩年，等佢啲（血）脈無咁快收縮!」

阿華雖先天缺陷，但將勤補拙，成功考上師範學院，畢業後任教中、小學，又曾在特殊學校當言語治療師、在教育局工作等，更如常人般結婚生子，何老伯老懷安慰說：「佢有今日成就，我好開心。」

不過，眉開眼笑背後卻有難言之隱，何老伯患末期直腸癌，每晚躺上床，能不能看到明日太陽升起，他不知道。阿華指，去年12月，醫生說老爸短則餘一個月，長則三個月壽命，「過咗大半年喇，好希望佢身體健康。」

面對父親時日不多，阿華更加珍惜眼前人，「對爸爸，任何嘢都可能最後一次！」、「今年可能係同爸爸過嘅最後一次父親節！」說罷他不禁流淚。

在老爸身上，阿華學懂父愛，並將這份愛延續下一代，阿華說，雖然自己行動不便，由兒子幼稚園至中學，他堅持每日送上學，時至今日，30歲兒子也不時要他「陪睡」，「佢話爸爸你今晚同我瞓啦，可能佢覺得有安全感，佢仲問我好多嘢，例如學校與同學交往等。」阿華以自身例子教導兒子將勤補拙的重要，「佢唔聰明，佢表哥默書溫習兩次就識，佢要十次，我同佢講，唔緊要，最緊要勤力。」兒子沒令他失望，靠自己努力拿獎學金讀大學、博士學位等。