經常義務為還柙及在囚人士免費訂製全塑膠眼鏡的黃店「視點護眼」，今（20日）於《蘋果》刊登頭版廣告。惟該店旋即被滋擾，今早起接獲近百個無聲匿名電話，須暫停接聽所有來電，對日常業務做成影響。「視點護眼」呼籲顧客改以其他即時通訊軟件聯絡他們及耐心等候回覆。

「視點護眼」今午於Facebook專頁發文稱，「由今朝9點幾到呢一刻，就不斷收到匿名電話。」，並附上出兩張通話記錄截圖，顯示「視點護眼」的公司電話由今早9時10分起，幾乎每隔1至2分鐘便接獲1個匿名來電，情況至下午1時仍然持續。

負責人：沒後悔在《蘋果》落廣告

「視點護眼」負責人Michael接受《蘋果》查詢時表示，他曾數次接起電話查明對方來意，但對方往往保持沉默或發出數秒奇怪聲音後便匆匆收線。他認為對方有設置程式，系統性地針對其公司手機號碼作惡意滋擾。他現在已把公司電話暫時調較為飛行模式，希望不影響店舖運作。但他坦言，不少客人會透過來電詢問取貨詳情，此舉定必影響公司日常業務。他呼籲客人改收即時通訊軟件Signal或WhatsApp作查詢，他們會盡快回覆。

Michael表示，以往亦曾有人在店舖外張貼支持政府的標語單張以作示威，故現時對匿名滋擾不感特別擔心。他又稱，絕沒有因而後悔在《蘋果》落廣告，並指今日廣告見報後，即有客人專誠前來光顧。

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