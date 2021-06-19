【本報訊】《蘋果》危在旦夕，引發全城聲援，連日來多位創作人以畫作打氣，鼓勵新聞工作者逆境中保持希望，捍衞新聞自由。有facebook專頁創作漫畫寄意：「就算摧毀咗《蘋果》，仲有好多同一信念嘅人會行出嚟。」支持者繪出不同形態的蘋果，加油之餘，還勉勵香港人堅持。

拘捕事件發生後，一幅拳頭形狀的紅色蘋果畫在網上廣傳，畫風簡潔有力。作畫者是曾在立場新聞美術部任職的Showroom Chan，他對警方上周四的行動不感意外，但仍覺沉重：「之前拉黎智英，覺得係針對一個人；今次係拎走埋新聞材料同拉新聞工作者，係好老土嘅以言入罪，情況嚴重好多。」

為新聞工作者打氣

他希望能藉這幅圖畫，讓人有希望和打氣的力量，且讓不太擅於表達感受的香港人，可以藉轉發該圖，表達對《蘋果》的支持。他也想為所有新聞工作者加油：「大家盡力，但唔使咁用力，唔使諗住要撐住公司嘅尊嚴或新聞自由，做好自己就可以。」

漫畫家黃照達則繪畫了一顆微笑的心形蘋果，並寫上「LET THERE BE HOPE」，希望在看似無望的時侯，表達對《蘋果》員工的支持，「《蘋果》唔只係公義、真相，仲有情感」。他讚賞《蘋果》一直刊載尊子的諷刺漫畫，「尊子嘅漫畫喺邊份報紙見到，就係個indication……如果冇咗《蘋果》，所有最尖酸、最真實嘅批評平台就會冇咗」。

漫畫家阿塗以四格漫畫描繪蘋果抵抗無數謊言，仍繼續說真話，寄語「願堅持說出真相的人平安」。阿塗指看見蘋果大樓被搜查感到難以接受，他認為作為時事漫畫家，很需要全面的新聞報道來深入了解事件，再把感受轉化為嘲諷漫畫，失去《蘋果》或會令漫畫家失去創作養份。

交通轉乘應用程式Pokeguide在facebook專頁畫了一個蘋果被維尼熊吃掉，蘋果屑被扔在地上，漸漸長成蘋果森林。創辦人Andre認為政權針對《蘋果》是為令其他獨立媒體及網媒收口，但他相信「就算摧毀咗《蘋果》，仲有好多同一信念嘅人會行出嚟」。

IG專頁「沸青誌」以書法筆觸畫了一個蘋果，並題字「撐蘋果」，不具名的版主表示他是新聞系學生，也是兼職記者，看見《蘋果》被封館感到極憤怒，批評政府意在削弱第四權，但他無意放棄當記者，亦會繼續支持《蘋果》。