羅偉光，我和創作部同事私下叫他「偉光pedia」，政商界很多大小事，來龍去脈，他總知道。有甚麼不清楚，問他總找到頭緒。如有不清楚，他會說不肯定，先追查清楚，不亂吹。

初入壹傳媒，我毛生生當上了李八方版主時，他是我最佳拍檔。他人敦厚樸實，像他身上永遠的一件淺藍色Oxford Button Down，沒有稜角。你可以說他沒性格，但他也是最不抗拒我這個外行人，不糾纏為啥忽然有個做創作的走來做新聞的。他是get things done、no bullshit那種人。

後來，在公司認識到非常接近消息人士，才知道林振強也曾如何被排斥，更覺得他心胸廣闊的可貴。

羅偉光不怕變，肯改變，我翻天覆地改了李八方的形式，他很快適應，報料時傾談時，很快便明白了我的角度，還有改圖對新聞的諷刺和道理。縱使當時這樣改圖，有點太前衞又離經叛道。他都ok。仲識笑。

不是那種風風火火，不是有點大佬格的人，當上了《蘋果》的老總，注定蝕底，已經三煞位在四煞的時代，也是危急存亡之中，時代選中的天意。而他沒有退或逃。

有時我想，他在，也可能是Jimmy的幸運、《蘋果》的幸運。起初大家不會覺得的。他有沉實的擔帶，顧四方八面，沒有英雄主義，適合打防守波。

第一次大軍搜《蘋果》，他真正的小宇宙才被看見。擔當他有，實事求是，做該做的！

多年共事，夜夜戰友，我當然關心他的安危。他說過，「我誰也不是，我放低封信，不再是《蘋果》總編輯，相信沒有人會搞我」。但他沒有。他清楚要面對的是甚麼，他沒有放下。沒有把擔子留給別人。

我在動新聞見他做追車師，一次次喊「黎生加油」，一次次追上去，更欣賞他的忠誠，不止搜大樓時的勇毅了。

你已經盡了力，忠於自己，無愧時代，香港人都看見，兄弟，撐住！

P.S. 仲有餐飯未食呀！

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