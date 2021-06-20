《2021香港約章》網站繼早前一度被網頁公司下架後，懷疑再因《港區國安法》而被封鎖網站。《明報》引述消息指，警方國安處近日再度引用《港區國安法》封鎖網站。流亡海外的立法會前議員羅冠聰昨日在facebook稱，該站被香港各大電訊商封網，在香港要使用虛擬私人網絡（VPN）才可瀏覽網站。

記者實測須用VPN才可登入

記者嘗試用手機登入網站，網站無法顯示，需使用VPN後才能登入。根據測試，若使用電訊盈科、香港寬頻、3香港及數碼通等一般家用網絡均無法瀏覽該網站，不過，部份網絡的商業用戶則仍可在毋須使用VPN情況下登入網站。

羅冠聰續稱，相關事件只會越來越多，香港人所面對的資訊壁壘也只會有增無減，他接受《明報》查詢時更稱，港府封鎖不認可的聲音，但封鎖不影響「約章」運作。

梁頌恆憂港人將面對資訊斷層

另外，《約章》發起人之一的青年新政前召集人梁頌恆日前亦在facebook稱，涉事網站剛在香港被封鎖，認為《蘋果日報》和《立場新聞》明顯已經岌岌可危，憂慮香港人將來面對資訊斷層，留港港人越來越難知道外界發生的事，而在外港人也越來越難知道香港的事。

《明報》引述警方回覆稱，不評論個別個案，採取任何行動時會按照實際情况，依法處理。本報亦正向警方查詢。

《2021香港約章》網站本月初一度無法瀏覽，當時羅冠聰於facebook稱，香港警方曾向負責網頁設立的以色列公司「Wix」發信要求將網站下架，指網站內容涉違《港區國安法》，羅與Wix交涉後，對方稱網站被「錯誤地移除」，其後現已恢復運作。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）