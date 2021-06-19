5月初與羅偉光飯敍，我問他：如此時勢，有沒有想過《蘋果日報》總編輯頭銜，會令他被捕、被囚？

他答：「我已經同老婆講過，如果有咁嘅一日，你唔使做送車師，你幫我照顧好屋企，咁就可以，其他我會處理！」

其實，家人過去一兩年已不時表達對他工作的關注和擔心，但他總是安撫他們，說大不了就離開！當時全社會都認為政權要針對的只是老闆黎智英，不是員工、不是新聞工作者；但形勢後來急轉直下，作為總編輯風險越來越高，他絕對嗅到危險的味道，卻沒有選擇「大不了離開」這個選項避險。

「作為總編輯，我唔可以丟低我嘅同事！」他說。

時窮節乃現，大概就是這樣的意思。羅偉光平日從來沒有侃侃而談的慷慨激昂，但他在大風大浪企定定，這就是真正的風骨。

認識羅偉光的行家和被訪者應該感受到，他採訪和分析能力都極強，醒目但低調，實幹而不愛出風頭，我有時覺得他講說話未免太小心翼翼，但可能這也是他香港仔街頭智慧之表現之一，避免招惹是非。

他地區星報出身，做過《東方日報》、《茶杯》、《東周刊》，兩度進出《蘋果》，可說不同光譜都涉獵過了。他在我眼中從來都是一位專業新聞工作者，人脈廣闊，左中右都可以有偈傾，有大新聞時雙眼會發光。可悲，如此一位專業新聞工作者，提筆寫稿的手，此刻卻被鎖上手扣……

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