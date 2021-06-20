民主黨3名前立法會議員，包括林卓廷、胡志偉和尹兆堅早前先後辭去黨內副主席及中委職務後，該黨今午舉行約兩小時的特別會員大會，補選黨內副主席及兩名中央委員會成員空缺，再於會後宣佈李永達當選副主席、梁國華和張茂清當選中委。李永達會後受訪時表明，個人認為民主黨不應參選來屆立法會，因為巿民對此問題已有很大反應，「同埋我哋咁多手足，有6個在囚監禁緊，我覺得（參選）好難說得過去，尤其我已經收到好幾封信，包括志偉（胡志偉）、阿廷（林卓廷）、何俊仁啲信，都話反對參選」。

李永達會後接受《蘋果》電話訪問時表示，感謝黨友支持他出任副主席，相信自己最重要的工作，是在現時肅殺的政治環境下，與羅健熙和中委一起「穩住軍心」。他相信自己作為資深黨員，可以落區與區議員加強溝通，冷靜處理不同的DQ傳聞和政治壓力，「大風大浪個情況會繼續㗎嘞，而家係咪最大風大浪呢？應該唔係，應該仲有啲更強硬嘅嘢出嚟都唔出奇，我希望同啲黨友上下傾好，大家唔好喺呢個情況下自亂陣腳」。

他又指，個人認為民主黨不應參選來屆立法會，因為巿民對此問題已有很大反應，反對該黨繼續參選，「同埋我哋（民主黨）咁多手足，有6個在囚監禁緊，我覺得（參選）好難說得過去，尤其我已經收到好幾封信，包括志偉（胡志偉）、阿廷（林卓廷）、何俊仁啲信，都話反對參選」。

他指出，該黨是一個紀律嚴明的政黨，如9月會員大會決定不參選立法會，任何人都不能參選，反之亦然，「有咗個決定，就要跟個決定做嘢」。

李永達：從政的人有些底線必須要守

對於外界有傳該黨若不繼續參選立法會，將面臨「滅黨」危機，甚至會令更多黨友被捕和遭到檢控，李永達指「呢啲風就唔係第一日㗎嘞，由《國安法》到而家，已經放咗好多好多次，當然你話佢真定假，係無從稽考」。他以早前報章報道為例，指曾有報道稱將有150名民主派區議員遭到DQ，其後改成170個，甚至200個，「會唔會有報紙遲啲寫話DQ 250個，或者DQ全部380個？」認為該黨必須冷靜處理。

他強調，從政的人有些底線必須要守，認為如果按個別人士要求或傳聞，就不斷改變該黨原則，「你咁樣做得一次，我差唔多肯定你會有第二次、第三次、第四次，咁呢個仲係唔係民主黨？如果呢個係不斷受到中方威嚇下，要不斷聽佢指示，跟佢嘅指揮棒做嘢嘅時候，呢個仲係唔係民主黨？」直指該黨應堅持黨綱中的理念，不應受威嚇影響。

羅健熙指今午約70名黨員出席特別會員大會

民主黨主席羅健熙會後接受《蘋果》查詢時表示，今午約70名黨員出席特別會員大會，李永達、梁國華和張茂清3人均以過半數票數，分別當選黨內副主席和中委一職。他又指，會上黨員曾就社會近日發生的事，包括選舉、DQ，以及支援在囚黨友等問題進行討論。與會的民主黨前主席劉慧卿，會後則在Facebook上載相片，祝賀李永達「高票當選」。

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