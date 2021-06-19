20多年前，我在《東周刊》，劍虹在《壹週刊》，各為其主，拼個你死我活。

有一日，我挖他去《東周刊》，臨門一腳，他要求月薪8萬，老闆說：「不可以高過堅哥。」拉倒。

又有一日，輪到他挖我去《壹週刊》，月薪8萬，老闆無異議，扑槌。

上班第一天，我問：「你要我做甚麽？」他說：「不！是你來教我們做甚麼！」一年下來，他做財經，我做時事，交集不多，只有在鋤報會上烽烽火火，一寸不讓。1995年《蘋果日報》創刊，我調去「娛樂名人時尚」，背誦「飛甩雞毛」Salvatore Ferragamo、Louis Vuitton、Dolce & Gabbana⋯⋯跟劍虹的《壹週刊》娛樂版，又拼個你死我活。有一日，《壹週刊》一張獨家B嫂（章小蕙）照片，卻不准《蘋果》使用！我心諗：「說好的資源共享呢？」照用！見報當天，劍虹暴跳如雷，堅持要集團律師代表《壹週刊》控告《蘋果日報》盜用及侵權，除非賠償5萬元及道歉。

集團姊妹刊物，都要咁硬告到底？劍虹，咩人嚟㗎？我身段柔軟、息事寧人、逢人叫阿哥。佢同我啱啱相反。結果，心照啦！

若干年後，他貴為壹傳媒所有雜誌嘅行政總裁。有一日，老闆要他坐鎮唔多掂嘅《壹本便利》，他覺得是燉冬菇，不是味兒，要擗炮！我說：「老闆在奧地利滑緊雪，都立即中斷旅程，趕返香港挽留你，不要走啦！」他說：「高層職員辭職，老闆飛回來挽留，不是很正常嗎？」堅離職，去了創業。

又若干年後，老闆說：「《壹週刊》唔多掂喎！有冇人介紹呀？」我說：「劍虹囉。」老闆拍案叫絕：「係喎！」三顧草廬，劍虹又重回《壹週刊》，做編採顧問。

某年某月，在陽明山的大宅，老闆說：「香港《蘋果》唔係好掂，好似遊樂園，不如你返去啦！」我說：「我不想返去了，覺得劍虹比較適合。」老闆又拍案叫絕：「係喎！」再補充一句：「劍虹勁啲喎，佢沙膽過你！」

一入《蘋果》深似海⋯⋯五、六年前，我退休，湊孫、打波、打牌、飲紅酒、搵美食，無憂無慮。

直至有一日，老闆出事，接到劍虹電話：「你可以幫吓手，做董事局主席嗎？」心諗：「舊老闆及同事個個水深火熱，我天天逍遙快活。」內疚，答應了。兩個行事作風完全不同的人，但你問我：「一生中最好嘅兄弟係邊個？」

我毫不猶豫：「張劍虹。」你問他，估也會答：「葉一堅。」

後記：

劍虹：

最記得，你父親仙逝，沒有通知公司其他人，靈堂上，我陪你到最後；

我母親病逝，靈堂上，你也陪我到最後。

買咗你最喜歡的紅酒、白酒，

期待相聚痛飲。

等你！

一定等你！

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