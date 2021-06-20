公民與社會發展科（公社科）將於今年9月新學年起，於中四級起開始取代高中通識科。教育界一直關心教科書及教材能否趕及開學前推出。局方近日上載多份有關「『一國兩制』的內涵和實踐」課題之投影片及範本工作紙。當中大部份內容直接引用官方文件。有教師認為，教材沒有就同一議題提供其他角度，相信難以引起學生學習動機。

教育局早前於公民與社會發展科網上資源平台上載多份有關「『一國兩制』的內涵和實踐」課題的投影片及範本工作紙供教師參考及於課堂上按需要使用。3份投影片分別長約45頁至63頁不等，分別提及「香港問題」的由來、兩地憲制關係及「一國兩制」與《基本法》的法律依據，以及《港區國安法》和「總體國家安全觀」。當局早前明言，教師不能擅自調動公社科的教學順序，須按照當局訂出的主題及課題順序教學。

據了解，有關文件於上周五（18日）上載。3份投影片的引文出處及行文與官方如出一轍，除直接引用《基本法》、《憲法》、《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書外，亦有引用《鄧小平文選》及《香港特別行政區維護國家安全法讀本》等官方讀物。投影片部份字眼亦明顯帶有感情色彩，例如當時任英國首相戴卓爾夫人認為香港前途問題應以鴉片戰爭時雙方所簽訂的3條條約作根據時，投影片稱時任中國領導人鄧小平「給予有力駁斥」。

強調香港沒「剩餘權力」

在提及兩地憲制關係的投影片中，當局亦強調在「國家憲制」下，「各行政單位或自治單位均受中央的統一領導，地方的權力源於中央的授權，地方政府要服從中央的領導和接受中央的監督。地方沒有脫離中央而獨立的權力」，強調香港不存在「剩餘權力」。該投影片亦稱，香港特別行政區的憲制責任是「維護國家主權、安全和發展利益維護」、「《憲法》和《基本法》確立的香港特別行政區憲制秩序」、「保持香港特別行政區繁榮穩定」，及「積極融入國家發展大局」。

在有關《港區國安法》及「總體國家安全觀」的投影片中，除詳細說明13種「安全觀」外，投影片亦有提及制訂《港區國安法》的過程，並強調法例「彌補了國家安全的制度漏洞」。當局亦在投影片中，提出「維護法治與保障人權不是對立的，而是内在統一、相輔相成」，形容《港區國安法》的制訂和實施「既健全完善了香港的法治，又促進了香港的人權保障」。當局在範本工作紙中，亦列明教師在講解學習法治的意義及人權與法治的關係時，「都必須以遵守法律為大前提」，又建議教師宜帶備《基本法》文本上課。

此外，當局在範本工作紙所列出的資料中，亦以佔中「學民三子」案的判辭及政府於反送中期間製作的宣傳短片作為資料，要求學生回答「暴力對於法治和公共秩序帶來甚麼破壞？」而參考答案中，學生應回答「守法、護法是核心價值」、「法律從來都絕不容許以非法的手段或方式來行使集會、言論、遊行、示威等權利」及「所有刻意違法的行為，都會削弱法治，並且可能威脅國家安全，以及令公共秩序陷入崩潰的危機」等觀點。

單向教學沉悶

教協副會長、通識科教師田方澤認為，當局的投影片及範本工作紙一如所料提供大量官方論述，但鮮少提及議題的其他角度或討論空間，「例如講國安法咁，過去一年社會一直有好多唔同睇法。例如《蘋果》（最近被指違反國安法）咁，課堂上又可唔可以討論呢？」他預期公社科的討論空間及課堂彈性會比通識科為少。

田續表示，上述3個議題在以往的通識科較少提及，但當局所提供的教學資源對高中生而言頗為沉悶，其感受到的教學模式或亦以單向教學為主，相信學生對新科目的學習意欲會較通識科低。

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