每年的夏季，又濕又熱的日子都是手足口病的好發期，特別是發生在幼稚園。

手足口病是一種常見及輕微的傳染病，可由多種腸病毒引致，例如柯薩奇病毒和EV71型腸病毒；常見於夏天及初秋時分，潛伏期約3至7天。該病主要是透過患者的排泄物、呼吸道的飛沫傳播，或觸摸了受病毒污染的物件如玩具而受到傳染，接觸患者穿破了的水疱亦能感染此病。手足口病主要發生在5歲以下的幼童身上，由於傳染性頗高，所以很容易在幼稚園及幼兒中心造成爆發性傳染。家長、孕婦及長者應加緊預防，以免傳染的發生。

手足口病嚴重患者腦部和心臟或有併發症

手足口病患者在病發初期像感冒，患者可能會連續發燒幾天，其後手、腳會出現水疱，伴隨着痕癢或有疼痛或無痛的紅疹，口腔內及舌旁會出現潰瘍，因而影響食慾。

這些水疱及紅疹通常會在7至10天內消退，部份嚴重的患者會出現腦部和心臟的併發症。一般來說，病情會在1星期左右，隨着水疱、紅疹、潰瘍消失及退熱而自動痊癒。為了防範併發症，假若患者情況惡化、活力不佳或發高燒，家長應攜同子女盡速就醫。同時，在接觸手足口病患者後要清洗雙手。

中醫診斷為「溫病」

此病屬於中醫「溫病」範疇， 濕熱疫毒經口鼻而入，發於手足，上熏口咽，外透肌膚，發為疱疹，並見發熱、倦怠、惡心、便秘等症狀；或邪毒內陷，出現高熱、抖動、肢體痿軟，甚則發生喘脫（即臨床表現為壯熱、心動過速或過緩、呼吸急促、手足厥冷、面色蒼白及口唇紫紺），危及生命。

嬰幼兒是稚陰稚陽之體，感受疫毒後，病情變化迅速，宜早發現，早治療，防變證。初期以發熱惡寒、咽紅咽痛、鼻塞流涕、煩躁不安、惡心嘔吐、大便不調（或乾或稀）、舌紅、苔白微膩、脈浮數而滑為主證。治宜疏風清熱、利濕解毒。邪盛極期以發熱1至2天後手足口發疹，內含混濁液體，伴有疼痛拒食、流涎、煩躁不安、小便黃、舌質紅、苔黃膩為主證。

治宜清熱解毒、燥濕、涼營血、透疹。邪減恢復期以熱退、口腔潰瘍漸癒合、手足疱疹逐漸乾縮為主證。治宜清解餘邪。

以下介紹預防本病之湯水—

三豆化濕湯

適逢天氣潮濕悶熱之時，家長可煲三豆化濕湯作預防。

材料：白扁豆 15克、赤小豆 15克、綠豆 20克、淮山 15克、薏以苡 15克、甘草 3克、陳皮 6克

煎服法：6碗水煎成2碗水，代茶飲用，每周2次。

本病到後期常見餘邪未清，津液虛損。可用北沙參、白扁豆、玉竹、杭菊花、麥冬、薏仁各12克，陳皮1小角，加適量瘦肉煲湯。

預防措施

由於手足口病是一種傳染病，如能做到以下幾點預防措施，便能減少該病的發生及傳播：

●保持空氣流通；

●飯前、如廁後及處理完嬰孩的尿片或其他穢物後應徹底洗手；

●咳嗽或打噴嚏時應掩蓋鼻口；

●小朋友的玩具或用具應清洗乾淨；

●由於手足口病的傳染性頗高，病童應留在家中，直至退熱，口、手腳的潰瘍及水疱結痂後才回校上課；

●減少到人多擠逼的地方。

撰文：註冊中醫林婉珺

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