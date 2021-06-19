寧可信其有，但是否不信則無？都市傳說有「根」不一定有「據」。打牌惹到朋友仔出沒，最早可以追溯到1953年一則報道。

話說當年油麻地書院對面大廈2樓某單位，有4人正打麻雀。其中一家食出「槓上開花五筒滿和」，突然多出一對手向大家收錢，然後又多出對手摸牌。於是4人衝下樓喊救命，引來數百人圍觀，最後警方派出衝鋒車驅散。

不過當時《工商日報》的跟進報道查證，該戶住戶否認有打麻雀，稱只是見到有陌生人想偷入屋，所以才報警。但故事一直流傳演變，最終變成「四人歸西」的版本。

千禧年之後有都市傳說，關於一個外賣仔。新界北大埔田的「潮湧記」茶記，外賣仔送外賣上喜秀花園別墅一個正打麻雀的單位，夥計收錢後回到茶餐廳，發現變成陰司紙，警方接報上樓破門而入，便發現4具屍體，至少死了數日，事後警方封鎖大樓，甚至有版本指有出動裝甲車。

當然，都是傳說來的，大埔田位處新界北打鼓嶺，基本上未開發，無喜秀花園，亦無潮湧記，所有根據來自剛才該篇報道，將「衝鋒車驅趕人群」變成「裝甲車封鎖大廈」。

傳說自從1992年《大時代》播出後，只要在大氣電波上播出秋官主演的劇集，恒指就必定會跌。當年里昂證券的研究報告，更命名此現象為「丁蟹效應」。到底這定律有多準呢，我們嘗試理性分析一下，首10年來說：8套劇，有7套跌市，跌幅由13.8%到1.4%不等；但自2003年大台《非常外父》起，發現有5套劇升，5套劇跌，即是射十二碼，一是入，一是不入。為何失效呢？「丁蟹效應」說到底，是個「自我應驗預言」，事關市場懂得規避風險，當傳媒不斷講見到丁蟹便會跌，投資者自然相信會有股災出現。

其實近20年，年輕人未必認到秋官或者丁蟹是誰，投資之前已無視這風險，又怎可能自我應驗呢？

鳴謝 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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