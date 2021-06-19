【本報訊】位於西營盤的私立名校救恩學校（小學部）昨日舉行首場小一簡介會，受疫情影響，現場只能容納250名家長參與，網上直播平均約有500人。簡介會全程個半小時，校長歐偉民（圖）指出，教育須回應社會、時代：「我們面對的城市再不一樣，教育重要的功能是為學生做預備……無論社會怎變，學校都是保護小朋友的地方。」

歐偉民表示，救恩學校於二戰後辦學，與今日香港，同樣是在大時代下，面對社會的變遷。學校是保護小朋友的地方：「究竟家長怎樣選一間合適學校助子女成長？接受的教育怎回應時代，並且保護小朋友成長空間？」他續稱，救恩重視學生身心靈健康成長，絕非將大量硬知識灌輸學生，而是透過正向教育，抗衡這世代的張力，令兒童見到自己性格強項，懂得控制情緒。

「私校不需向政府交代」

救恩屬非牟利私立學校，助理校長黎丹雯指，正因為私立學校關係，「不需要向政府有任何文件交代」，課程設計具彈性，保持學生探索空間。

該校只設一輪面試，先有小組活動，讓老師了解學生的社交能力、禮貌等；然後再面見校長，全程均不需要家長面試。救恩去年申請人數約2,000人，今年度小一共三班，取錄約100人。

該校奉行「雙班主任制」，中文教學語言仍維持一至三年級用普通話，四至六年級則用廣東話。

救恩籌辦中的「一條龍」中學，一直只聞樓梯響。歐偉民回應稱，現時仍在物色校址，而辦學團體已成立「教育事務組」統籌新中事宜，有足夠資金開辦新校。據簡介會公佈，該校約九成學生在升中統一派位獲派首三志願；根據校網顯示，2019至2020年度，逾91%學生能升讀英中，學生同時可直升聯繫中學匯基書院 （東九龍）。