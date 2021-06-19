【本報訊】壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光被國安處控以「串謀勾結外國勢力危害國家安全」，昨於西九龍裁判法院提堂，逾百名市民到場打氣聲援，社民連成員亦於法庭外抗議。

警方包圍市民及記者，至少七人被指違反限聚令遭票控。經常現身示威現場的王婆婆遭粗暴抬走，不適送院。《蘋果》財經版專欄作者錢志健指《蘋果》是香港指標，若「夾硬來」，等於沒有一國兩制，有外資考慮8月撤走，「今日你搞《蘋果》，有邊個仲會做？」

昨早近8時，法院外已有逾百市民排隊輪候公眾席旁聽，現場至少三部警車、兩隊軍裝藍帽子戒備。被扣留40小時，前晚10時始獲准保釋的《蘋果》副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉，亦到法庭支持張劍虹及羅偉光。

王婆婆叫口號遭警抬走

示威常客王婆婆昨早手持《蘋果日報》到場，於停車場入口守候，並高叫「撐蘋果」，其間遭大批警員包圍。數名女警將王婆婆抬到法院外的草叢，王婆婆大叫掙扎，「係咁扯我呢度，學堂教你咩，打婆婆」，警方其後更一度以橙帶、鐵馬和雪糕筒圍封王婆婆附近區域，禁止旁人接近。中午時分，王婆婆稱右手麻痹及頭暈頭痛，由救護車送院。

社民連主席黃浩銘、成員「阿牛」曾健成及「長毛」梁國雄妻子陳寶瑩於庭外拉起橫額抗議，並高呼「追尋真相，何罪之有，新聞自由，不容剝奪，釋放所有政治犯」口號。黃浩銘表示至今都看不到任何證據證明被捕人如何「勾結外國勢力」，批評當局含血噴人。

下午2時，聆訊完結，旁聽市民轉至大樓附近準備送囚車，有警員開咪警告或會票控在場人士，有市民及記者被警方以橙帶包圍截查，至少七人遭警方以限眾令票控，部份記者則遭警員記錄個人資料及口頭警告。截查行動持續約半小時，遭截查者被迫在烈日暴曬下「大汗叠細汗」。

《蘋果》財經版專欄作者錢志健昨晨到庭支持，他指《蘋果》高層被捕事件會將香港「殺死」，質疑當局已不容不同聲音。他認為，現時《基本法》的理解方法已被完全歪曲，質疑港府濫用國安法。他擔心，10年內將有三分一港人留在海外。本身在對沖基金工作的錢指，《蘋果》是香港的指標，如果「夾硬嚟」，等於沒有一國兩制，外國投資者會要走就走。錢指，有外國投資者已在考慮8月1日離開，「今日你搞《蘋果》，有邊個仲會做？」

夜更保安員陳先生昨早下班後犧牲休息時間趕到法院聲援，他讚揚《蘋果》是香港唯一一份敢言報紙，因此每日購買，前日買了20份送街坊。他認為政權清算傳媒行動陸續有來，「建黨100周年，要做啲嘢要個個都驚」。他慨嘆「盡量自己有能力就去支持，買多啲報紙」，表示會留守至散庭始回家補眠再上班。

市民盧先生昨早7時多已到法院外排隊輪候入內旁聽，「支持《蘋果》即係支持自己之嘛，冇咗呢份報紙，睇其他報紙可能都係假消息、篩選過嘅消息」。前日他買了逾百份《蘋果》，坦言有心理準備《蘋果》可能7月前停刊，「憤怒都冇用，因為太多」。文員陳小姐特意穿上印有「我不願讓你一個人」的黑色T恤旁聽，為張劍虹和羅偉光打氣，寓意「每一個港人都會同《蘋果》堅持落去」。她指即使未能進入法庭旁聽，亦留至散庭作送車師。