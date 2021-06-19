【本報訊】世界報業協會 （World Association of News Publishers ）聯同世界編輯論壇（World Editors Forum）譴責國安警拘捕《蘋果日報》高層的行為。協會聲明呼籲立即釋放《蘋果》人員及解凍相關公司的資產，亦促請香港政府承認新聞專業不是罪行，新聞工作者不應因履行職責而被刑事檢控。

「散播恐懼審查傳媒」

世界報業協會行政總裁Andrew Heslop指出，國安法正被蓄意濫用作打壓批判聲音，並且針對與政府持不同政見人士，「任何假裝中國會履行保證香港特殊地位、特別是保護香港基本人權的承諾，均已明顯消失。取而代之是，當局正散播恐懼並審查行使新聞自由的傳媒，我們不會任由中國向香港傳媒實踐極權管治而不反對」。

英國關注香港人權組織Hong Kong Watch總監羅傑斯（Benedict Rogers）在《The Diplomat》撰文，形容警方針對《蘋果》的行動是對香港傳媒自由的另一次打擊，亦是最嚴重一次，拘捕五名《蘋果》高層及凍結公司財產顯示北京除掉香港最後一把支持民主聲音的意圖。

羅傑斯續指，若任由北京繼續撕毀中英聯合聲明的承諾，任由北京破壞香港自由，問題只會持續下去，「世界上的民主政體現在是時候採取行動，捍衞香港僅餘的新聞自由」。