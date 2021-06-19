【本報訊】政府最快8月起向市民發放5,000元消費券，為防止市民將電子消費券套現，各支付平台營辦商會監察異常交易，當局不排除將個案交由執法部門跟進。當中只有透過八達通領取的最後一期1,000元消費券，可以不受限制退卡套現。

為防止市民將消費券套現，當局規定市民用消費券購物後，就算退貨亦不可退回現金，只可退回消費券。財政司長陳茂波昨在電台節目表示，如果發現有商戶合謀或以詐騙行為，將消費券套現，有可能會被列黑名單，不排除交由執法部門跟進。

八達通總監：不信現退卡潮

陳茂波又表示，市民選擇以八達通領取消費券，首兩期4,000元用完後才獲發最後一期1,000元，最後1,000元消費券不會限制用途及時限，考慮過有市民可能將1,000元消費券套現，但相信誘因不大。技術上當局有能力追查，可是不希望複雜的條款為市民帶來麻煩。

市民登記申領消費券須簽署「居港聲明」，陳表示，即使不是長時間在港都可以領取，過去兩年有一日或一段時間在港都可以。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，每名合資格市民只可登記一次，如發現重複登記，當局會向第二次登記者發短訊要求證明身份，當局亦會凍結懷疑屬盜用的支付工具戶口及報警處理。

對於八達通會否因套現消費券而出現退卡潮，八達通技術總監甘志深昨表示，不相信很多市民會這樣做，因退卡有一定手續，而且1,000元留在八達通內一樣可以消費。他又承認，八達通用戶不能從餘額得知用了多少消費券，只能透過八達通手機應用程式、網頁及熱線查閱消費詳情。

八達通又宣佈推出一系列獎賞優惠，首200萬名選用八達通卡領取消費券人士，可獲取18元八達通增值額；在8、9月，只要以八達通單月零售消費滿1,000元，即賺取共100元增值額，名額100萬個。八達通與超過10萬商戶合作，投放過億元優惠推動消費，已登記用戶可於應用程式下載總值超過3,000元的商戶優惠券。