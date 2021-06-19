歡迎張劍虹、羅偉光朋友、壹傳媒員工、讀者投稿，為二人送暖。

劍虹與堅哥

20多年前，我在《東周刊》，劍虹在《壹週刊》，各為其主，拚個你死我活。

有一日，我挖他去《東周刊》，臨門一腳，他要求月薪8萬，老闆說：「不可以高過堅哥。」拉倒。

又有一日，輪到他挖我去《壹週刊》，月薪8萬，老闆無異議，扑槌。

上班第一天，我問：「你要我做甚麽？」他說：「不！是你來教我們做甚麼！」一年下來，他做財經，我做時事，交集不多，只有在鋤報會上烽烽火火，一寸不讓。1995年《蘋果日報》創刊，我調去「娛樂名人時尚」，背誦「飛甩雞毛」Salvatore Ferragamo、Louis Vuitton、Dolce & Gabbana⋯⋯跟劍虹的《壹週刊》娛樂版，又拚個你死我活。有一日，《壹週刊》一張獨家B嫂（章小蕙）照片，卻不准《蘋果》使用！我心諗：「說好的資源共享呢？」照用！見報當天，劍虹暴跳如雷，堅持要集團律師代表《壹週刊》控告《蘋果日報》盜用及侵權，除非賠償5萬元及道歉。

集團姊妹刊物，都要咁硬告到底？劍虹，咩人嚟㗎？我身段柔軟、息事寧人、逢人叫阿哥。佢同我啱啱相反。結果，心照啦！

若干年後，他貴為壹傳媒所有雜誌嘅行政總裁。有一日，老闆要他坐鎮唔多掂嘅《壹本便利》，他覺得是燉冬菇，不是味兒，要劈炮！我說：「老闆在奧地利滑緊雪，都立即中斷旅程，趕返香港挽留你，不要走啦！」他說：「高層職員辭職，老闆飛回來挽留，不是很正常嗎？」堅離職，去了創業。

又若干年後，老闆說：「《壹週刊》唔多掂喎！有冇人介紹呀？」我說：「劍虹囉。」老闆拍案叫絕：「係喎！」三顧草廬，劍虹又重回《壹週刊》，做編採顧問。

某年某月，在陽明山的大宅，老闆說：「香港《蘋果》唔係好掂，好似遊樂園，不如你返去啦！」我說：「我不想返去了，覺得劍虹比較適合。」老闆又拍案叫絕：「係喎！」再補充一句：「劍虹勁啲喎，佢沙膽過你！」

一入《蘋果》深似海⋯⋯五、六年前，我退休，湊孫、打波、打牌、飲紅酒、搵美食，無憂無慮。

直至有一日，老闆出事，接到劍虹電話：「你可以幫吓手，做董事局主席嗎？」心諗：「舊老闆及同事個個水深火熱，我天天逍遙快活。」內咎，答應了。兩個行事作風完全不同的人，但你問我：「一生中最好嘅兄弟係邊個？」

我毫不猶豫：「張劍虹。」你問他，估也會答：「葉一堅。」

後記

劍虹：

最記得，你父親仙逝，沒有通知公司其他人，靈堂上，我陪你到最後；我母親病逝，靈堂上，你也陪我到最後。買咗你最喜歡的紅酒、白酒，期待相聚痛飲。

等你！一定等你！

壹傳媒主席葉一堅

多謝監工，我得以保命

1995年8月，我加入《壹週刊》財經組，總編輯是張劍虹。那時候，寫字樓在長沙灣工業區，公司運作也很「工廠化」。我至今稱張劍虹為「監工」，何解？因為他在埋稿前夕，經常在編輯室巡視，並用手拍打記者座位的間隔牆，大聲說：「交稿呀！交稿！」猶如工廠的拉長或監工，因而得此名。每聽到啪啪聲響，寫稿的速度頓時加快。

90年代，跟他做過不少財經新聞，記得96年做排隊黨通宵在大埔倚龍山莊排隊炒樓，初出道的我只懂一整晚通宵跟着一班排隊黨，又沒有地產界的人脈，不知道突然會德豐在中環開售，他劈頭一句就罵：「你知不知道在中環賣緊樓？」我回敬他一句：「我點知道？我整晚在大埔。他說：「那你知不知道銀行幾時出糧？ 」那當然知道。

雖然他很嚴厲，但是心想做記者的人脈怎麼可以這麼廣？他對新聞有着一股熱誠，即使當時是總編輯，看到有可塑性的文章，也親自執筆替記者重寫稿件，96年採訪建生實業被老外基金佬狙擊，自問料已攞足，就是不懂寫故事，尤其複雜的財務伎倆，他一手拿起我的原稿紙稿件，返回房間閉關，一個多小時後，一份好睇、過癮、有料到的財經專題就完成了，文章署名仍是我的名字。

監工記憶力過人，對新聞的細節也能記得清清楚楚，特別是數字，跟記者對稿像審犯一樣，有時候用上匿名人的說話，他都多問一句。他做事迅速，問記者一個資料，15分鐘就再走來問：「有料未？」他很享受做新聞記者，90年代發掘不少富豪的專題故事，成為《壹週刊》招牌菜。即使至今，與他談起財經新聞都十分雀躍，跟他談起管理或者是公司營運的事宜，是兩碼子事。

跟隨這位師傅做新聞時，節拍急速不容易跟得上。就是他的反應夠快，否則我可能一命嗚呼。十年前，打算懷孕生小孩的我，到威爾斯醫院接受人工受孕，但竟然懷孕了自己也不知道，超聲波照不到胎兒，原來是宮外孕，我躺在醫院不知所措，剛收到他的來電，得知我在醫院等待那忙得不可開交的醫生，但懷孕指數急升，非常危險。他立即開車過來，並協助找到醫生，送我到養和醫院。

還記得他開的是一部標緻棍波車，沿路不斷轉波，不斷爬頭，極有「生死時速」的感覺，半小時多就到達跑馬地養和醫院跟我丈夫會合，當時已經開始出血，要立即做手術，這則私事我不介意公開，我都記在心裏。多謝監工，我才得以保命。

《壹週刊》社長黃麗裳

老總愛搭枱

在飯堂遇見的羅偉光總是拿着外賣急步行，當遇見相熟同事，就會離遠舉手一指，笑笑口走過去搭枱。好幾次記者打發他，他會裝作沒趣離開。這個老總很喜歡跟同事嘆茶，甚至會在前一晚短訊記者，「明天在公司？」記者以為他交帶工作，「冇，搵你tea」，吹脹。有時記者趕稿遲了赴會，他就影低常吃的多士和熱奶茶催促，「快啲啦」。

羅偉光在公司經常「𢱑水吹」，天南地北，政治記者出身的他，最愛分析時局，你可以不同意他的觀點，他亦會聆聽你的意見。很多時他想到「古題」，就會衝出辦公室纏住同事，「許小姐嚟緊立法會……」、「烈哥可唔可以叫人……」每逢特別日子，如新例實施三個月、事故災難一周年等，他都要「包古仔」重新報道，也虧他記得每個日子。

「一句到尾」是羅偉光工作上的口頭禪，就是要你講一句話，道出報道重點，這是記者入行以來，其中最銘記的一句話。他從不干涉同事的工作，只要有新聞性，一句能到尾，任由發揮，這是在《蘋果》工作的自由，也是他給予同事的空間和包容。有時他也煩膠，常要採主叫同事問東問西，有些同事聽見就知道，「羅偉光叫做啦」、「肯定係佢」，但問完後就覺得有理，「佢係有佢個point」。

很多同事都收過羅偉光的午夜短訊。當凌晨過後報紙出街，他認為做得好的報道，都會影低轉發給同事，「好古仔」、「寫得幾好」、「很感人」，送上幾個豎起拇指的emoji。被捕前一晚凌晨，他仍發短訊給同事，了解疫情發展。有同事患病後一直在家工作，早前他亦專程去探望，交代公司情況，二人一談便是數小時，同事說，「真心佩服佢，亦有承擔」。

記者經常黑面，羅偉光總是笑臉。跟他同期的行家或同事未必喜歡他，甚至討厭他是圓滑的世界仔；他也曾離開《蘋果》，轉投另一傳媒機構。

有次搭枱，羅偉光說，家人曾建議他一同離開香港，但他沒此打算，「我真係冇諗過」，最終決定留下來，直至6月17日清晨，被警方拘捕。

《蘋果日報》記者王家文

無愧於時代的偉光pedia

羅偉光，我和創作部同事私下叫他「偉光pedia」，政商界很多大小事，來龍去脈，他總知道。有甚麼不清楚，問他總找到頭緒。如有不清楚，他會說不肯定，先追查清楚，不亂吹。

初入壹傳媒，我毛生生當上了李八方版主時，他是我最佳拍檔。他人敦厚樸實，像他身上永遠的一件淺藍色oxford button down，沒有稜角。你可以說他沒性格，但他也是最不抗拒我這個外行人，不糾纏為啥忽然有個做創作的走來做新聞的。他是get things done、no bullshit那種人。

後來，在公司認識到非常接近消息人士，才知道林振強也曾如何被排斥，更覺得他心胸廣闊的可貴。

羅偉光不怕變，肯改變，我翻天覆地改了李八方的形式，他很快適應，報料時傾談時，很快便明白了我的角度，還有改圖對新聞的諷刺和道理。縱使當時這樣改圖，有點太前衞又離經叛道。他都ok。仲識笑。

不是那種風風火火，不是有點大佬格的人，當上了《蘋果》的老總，注定蝕底，已經三煞位在四煞的時代，也是危急存亡之中，時代選中的天意。而他沒有退或逃。

有時我想，他在，也可能是Jimmy的幸運、《蘋果》的幸運。起初大家不會覺得的。他有沉實的擔帶，顧四方八面，沒有英雄主義，適合打防守波。

第一次大軍搜《蘋果》，他真正的小宇宙才被看見。擔當他有，實事求是，做該做的！

多年共事，夜夜戰友，我當然關心他的安危。他說過，「我誰也不是，我放低封信，不再是《蘋果》總編輯，相信沒有人會搞我」。但他沒有。他清楚要面對的是甚麼，他沒有放下。沒有把擔子留給別人。

我在動新聞見他做追車師，一次次喊「黎生加油」，一次次追上去，更欣賞他的忠誠，不止搜大樓時的勇毅了。

你已經盡了力，忠於自己，無愧時代，香港人都看見，兄弟，撐住！

PS. 仲有餐飯未食呀！

畢明