【本報訊】漁護署與建築署日前低調開展一項小圈子比賽，邀請建築業界設計花山及破邊洲一帶的山野設施，包括增建一個觀景台、兩個拍照點等，預算成本為1,000萬港元，勝出作品將供署方參考。有山友及環保團體批評，相關山徑鄰近懸崖峭壁，興建觀景台只會吸引更多人湧往「打卡」，設施沒有必要更衍生安全問題，質疑浪費公帑。

政府早前在財政預算案宣佈斥資五億元改善郊野公園設施，漁護署其後透露，擬在位於西貢東郊野公園的花山興建觀景台，以便遊人欣賞景色。漁護署與建築署近日在沒有宣傳下發起了一個名為「周遊六角」的設計比賽。根據比賽網站，遊人近年多經雜草叢生的小路從西貢萬宜水庫東壩通往岬角觀賞破邊洲景色，令該處植被水土流失，故漁護署決定修建山徑設施如觀景台等，希望透過比賽收集設計概念。

根據比賽小冊子，設計項目包括一個可容納25人的破邊洲觀景台、兩個撿豬灣及東壩的拍照點，和建立山徑正式入口等相關工程，預算成本為1,000萬港元。比賽僅容許香港建築師學會等四個專業學會會員參加，上周起接受報名，預料今年9月完成評審並公佈結果。優勝參賽者可獲港幣八萬元現金支票，漁護署將參考其作品落實工程。

勢破壞自然地貌

漁護署雖強調設計須融合自然環境，包括建議參賽者以木頭等物料建造等，但仍引來抨擊。分享遠足路線資訊的facebook專頁「綠洲Oasistrek」發文批評破邊洲一帶最為人稱道的是其自然地貌，如在短短一公里的山徑上增建三座觀景台、拍照點等設施，勢必對當地景觀造成破壞。

專頁續指，比賽雖表明原意是宣揚山野無痕理念，並非以吸引大量遊人為目的，但增建設施難免會吸引人流，「這個美好想像可能落空」，屆時將難以管理，希望漁護署做好把關工作。

山野組織「山城縱走」創辦人區以駿曾到破邊洲一帶遠足，他指該處鄰近懸崖，附近山徑是由山友自行開發，理解漁護署對市民安全的擔憂，但若因興建設施引致人流增多，只會造成反效果，「本身嗰度係來回路，條路又唔係闊，加咗觀景台多咗人去，會唔會仲危險咗呢？⋯⋯呢啲隨時係白象工程，浪費公帑」。

長春社公共事務經理吳希文亦質疑沒有必要興建相關設施：「係咪要有觀景台先可以觀景呢？其實呢啲設計只要簡約就好，政府要諗下到底有冇必要起咁多嘢。」他擔心，到場「打卡」的遊人必然「為影靚相喺附近亂行」，隨時釀成更多意外及對環境造成破壞。