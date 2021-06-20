社民連秘書長吳文遠（Avery）今年5.1喺深水埗擺街站期間，遇上一位同佢一樣英文名嘅8歲男子，當時呢位「小Avery」就喺寫畀黎智英嘅心意卡話：「黎智英叔叔，多謝你為所有手足、香港的付出，多謝你！THX！香港人唔會忘記你﹗8歲的Avery上。」，令吳文遠呢位「大Avery」都讚佢好厲害。

事隔唔夠一個月，吳文遠已經因為前年10.1遊行案，5月底被判入獄14個月，但呢位「小Avery」就好有心，寫別寫畀信畀呢位「吳文遠叔叔」，問吳文遠仲記唔記得5月時見過佢，又問吳文遠平日鍾意睇乜嘢書，叫吳文遠記得要回信畀佢同教佢英文，臨尾仲寫上：「一齊撐住，香港人在支持你！！！」

目前身處喜靈洲小監獄嘅吳文遠收到信後，本月10日即時回信，話超開心收到呢位小朋友嘅來信，話自己當然記得對方，並透露自己都好鍾意睇書，現時每日都會睇5至6個鐘。向來英文好過中文嘅吳文遠，信中又用英文透露已經喺獄中完成三本好厚嘅英文小說，並已叫咗朋友送一本《星際快閃黨》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）嘅小說畀「小Avery」做禮物，希望佢慢慢睇完後，話佢知自己識得明幾多。大家如果想睇吓「小Avery」同「大Avery」嘅窩心親筆信，可瀏覽吳文遠嘅Facebook。

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