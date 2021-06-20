上月，收到一位離職同事的告別訊息，當中有這樣的一句：「辛苦晒羅生，佢好人肯忍……你哋多啲支持吓羅生。」訊息後面有三個雙手舉高打氣的emoji。這一句，真的很觸動我。我由衷回應說：「好呀，我都覺得佢好好人。」「所以咪會俾人恰囉。」她說，然後大家一輪笑到喊的emoji。畢竟，一起稱讚上司，真的有點難為情。

但這是事實。

做新聞，24小時on call是常識，我也早已習慣從早到晚也盡量即時「應機」；做運動、上課會向同事備案，遲了超過10分鐘回覆也覺抱歉。但自從直屬羅生之後，手機在休假日甚至放工後異常清靜，只有在大新聞時才會在我放假放工時「打擾」我，而唯一一次凌晨時份找我，真的是大新聞，相信還因為見我WhatsApp狀態仍然「在線」。這一份細心，一直讓我很感動，也讓我放鬆不少，因為我以前總覺得，24小時應機是「應份」的。

誠如之前其他同事所說，在上班日，他真的常常找我要我追「千奇百趣」的angle。有時我一聽就覺得「異想天開」，有時心想：「唔係嘛？點追呀？」獨特的風格令我交給同事時，有些同事一聽就知道是他提出，會問「又係羅偉光呀？」但，認真處理，有時真的順藤摸瓜找到有趣或重要的新聞角度，令我從不敢敷衍。

羅生本人文質彬彬，處理新聞很實事求是，有時前線報料用上負面字眼，他有自己的堅持；警察在他口中是「差佬」，從沒聽過他會跟隨其他人用坊間其他負面稱呼。他也很尊重同事意見，我不時婉拒他的要求，只要有理據他都會接納。早前匈牙利復旦分校風波，當地巿長將道路改名「Szabad Hongkong út」，很多傳媒、KOL也譯「光復香港路」，但我細查匈牙利文「Szabad」的意思，懷疑那是英文再翻譯時的過份演繹，提出譯「自由香港路」似乎更合適，他二話不說就答：「咁改『自由』。」這譯法從沒成為社交網或其他傳媒主流，但他之後也沒質疑過我或向我施壓。而他甚少真的情緒激昂，只是一直跟我說，會盡力「守住個平台」，「至少要保留一個香港人嘅面向，盡力去做」。

羅生也真的從不吝嗇對同事的稱讚，他不時稱讚報道夠詳盡、「幾好睇」，而且非常有禮貌，每次對話完肯定會道謝。但如今最記得的是，他上月中有次交帶完日常工作後，連我為興趣而寫的專欄文章也稱讚，當時他這樣寫的：「（另外，你篇專欄我多次「參考」用來寫信給牆內人士，謝謝）」、「觀呼吸，真係好有用」。

現在重看這一句，百般滋味在心頭。

國際版同事

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