香港警務處國安處日前再搜香港《蘋果日報》總部，拘捕高層及新聞工作者五人，當中兩人更遭起訴收押。台灣學者、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人指，中共以國安法套牢香港普通法，擴大行政裁量權，令普通法均可從嚴解釋、判案越來越嚴厲。吳指中共用法律戰、行政戰不斷騷擾香港媒體，讓其身心破產，如同司法凌遲。

指表面執行普通法 佯裝法治

吳叡人表示，過去台灣戒嚴時期設有黨禁、報禁，至解嚴後全面開放。港英時期香港新聞雖有限制，但整體而言仍比當時台灣好；1997回歸後後每下愈況，直至國安法頒佈後大幅限縮新聞自由，長遠來看，香港已走入和戒嚴時期台灣趨同的過程。

吳叡人分析，2020年國安法通過後，雖然表面上是以香港普通法執行，但背後則有國安法加持，並以此擴大行政裁量權，導致普通法均可以從嚴解釋，甚至改變普通法執行方式，法官判案越趨嚴格，導致社會自動進入保守狀態。

吳指，過去台灣戒嚴時期若要對付異議分子、媒體，多是直接抄家封館；惟中聯辦和港府則是裝模作樣，以各種名義如商業糾紛等「套案子」，再凍結公司賬戶、干預人事，「把你耗到自己關門了，沒辦法再撐下去。」如同操控法律戰、行政戰騷擾媒體。

雖然前晚被扣留40小時的陳沛敏、周達權、張志偉相繼獲得保釋。但吳叡人認為，中聯辦是以保釋來佯裝法治形象，未來三人恐面對無窮無盡的法律干預，且陳沛敏丈夫正是立場新聞總編輯鍾沛權，也有劍指意味。

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