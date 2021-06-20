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父親節︱愛兒家書感激胡志偉身教：行公義 好憐憫 黑夜中不能放棄追尋黎明

54分鐘前
胡志偉兒子稱：「最近來探望你（胡志偉）時，見到你的精神比我還要抖擻。」資料圖片

因民主派47人初選案，至今被還押的民主黨前主席胡志偉，今日未能在父親節與家人相聚。胡志偉兒子則特別在父親節去信父親，指爺爺早前的離世，令胡志偉切實地感受到無力感，但隨着時間流逝，胡的精神已回復過來，牆內的高溫，亦沒法消磨胡堅持的信念和意志，形容：「我想這就是你（胡志偉）給我最重要的身教，行公義，好憐憫，在黑夜中不能令自己放棄追尋的那一片的黎明」。

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「牆內的高溫亦沒法消磨你一直堅持的信念和意志」

胡志偉廿多歲的兒子，今日在胡志偉的Facebook專頁刊登的信中表示，自己每周到牆內探望父親時，見到他由最初的垂頭喪氣，到後來因對家人帶來額外負擔而道歉，繼而開始鼓勵家人，希望妻兒的生活節奏不會被打亂，「然而爺爺的離世，終於令你切實地感受到那份無力感。但隨着時間的流逝，你的精神已經回復過來，牆內的高溫亦沒法消磨你一直堅持的信念和意志，最近來探望你時，見到你的精神比我還要抖擻。」

胡志偉兒子相信，這就是父親給自己最重要的身教，寫道：「行公義，好憐憫，在黑夜中不能令自己放棄追尋的那一片的黎明。這個父親節是特別的，沒有燭光會燃點起，但卻開始灌溉心中這顆珍惜的種子。老豆，父親節快樂，更要平安、健康！」

契女畫心意卡送暖 長毛身穿「64」號球衣

另外，因組織和參與前年多場反修例遊行，總刑期長達22個月的社民連「長毛」梁國雄，今日亦在其Facebook表示，在獄中收到其契女所畫的心意卡。卡中長毛身穿「64」號球衣，其他2人則分別穿上「8」號和「9」號，並寫上「祝你父親節快樂！心想事成！身體健康！」的祝福語句。

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父親節47民主派被控胡志偉梁國雄
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