因工程醜聞延誤多時的屯馬綫將於下周日通車，今日（20日）則先啟用紅磡新月台。《蘋果》與中科興業潘焯鴻一同巡視新月台，發現出現4大問題，包括往烏溪沙方向的路軌出現多處積水。他表示，不滿月台工程質素，狠批港鐵管理失效，不理解政府為何「收貨」，「呢啲漏水情況未解決，點解佢（政府）覺得滿意？」《蘋果》就此向港鐵及運房局查詢，有待回覆。

沙中綫紅磡站工程2018年被《蘋果》揭發多宗醜聞，包括削短月台層板鋼筋等。有份揭發當年醜聞的中科興業潘焯鴻與《蘋果》等媒體下午一同巡視新站，巡視後發現至少4大問題。

首先，他指出，紅磡站往烏溪沙方向的路軌出現多處積水，估計達60%涉事路軌的範圍，「路軌係有養水情況，據我了解漏水情況係未有改善。」他續說，過去一星期沒有下大雨，紅磡站位置與維多利亞港距離不足500米，因連續牆質量問題，地下水因而滲入該站，料屯馬綫及沙中綫月台同樣出現滲水問題。

地下水或侵蝕鋼筋 影響石屎結構

至於長遠影響，他則指地下水屬咸水，或會侵蝕鋼筋，影響石屎結構，質疑是否能有效達到120年使用期限，「唔係話個站會冧落嚟、有問題，而係保養維修嘅錢會用多好多。」

第二，他提到，往烏溪沙方向的路軌上方，至少有一個天花廢氣吸槽疑沒有安裝阻離器（damper）。他指，若沒有安裝，到發生火警時，部份廢氣或未能抽走，對乘客構成危險。他續說，另一個路軌天花位置塗上一層灰色油漆後，仍見到鋼筋的痕跡，涉事石屎更岀現輕微裂縫，「佢只係油咗淺灰色嘅防鏽油，冇做到好改善cover（覆蓋）。」

第三，他表示，月台地板上的人造石磚有鏽跡，疑因月台上方曾有長期鏽水滲入人造石，相關情況曾在西港島綫岀現，「呢啲情況，港鐵係唔應該收貨」。

第四，他亦指，玻璃與玻璃之間的多處夾縫沒有貼好。

「成班人都唔合格」

他指出，紅磡站的擴建月台已延遲2年啟用，惟港鐵卻沒有趁這2年時間做好每個工程細節，狠批其管理失效，「如果咁長時間去執，結果都係而家水平，我覺得（港鐵）成班人都唔合格。」

他坦言，不滿意月台的工程質素，不明白為何政府會「收貨」，「你目測咁多問題未解決，呢啲漏水情況未解決，點解佢覺得滿意？」

沙中綫醜聞發生至今已近3年，惟總承辦商禮頓僅因紅磡列車停放處的一間機房的違規使用不符建築物條例要求的物料，屋宇署發出傳票，而月台「削鋼筋」一事則從未有人負上刑責。

潘焯鴻坦言，經過獨立調查委員會聆訊、警方及廉署等執法機構調查，卻仍未有人負責，「原來查咗咁多年都係冇事，係令人失望。」

《蘋果》就上述情況向港鐵及運房局查詢，有待回覆。

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