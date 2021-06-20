尤幸習慣記錄，原來初次見到光哥，是2008年12月初某日，一位前議員的飯局上。當時還在光哥曾任職的舊東家工作，飯局後向前上司提及光哥，只記得前上司說「光仔支筆好好」。

記者在飯局上對着受訪者的面貌，往往與其現實中本人的面貌有差距。光哥不是，甚至對着前線記者，也是同一面貌。

有時自己用膳，拿着三文治、紙杯凍齋啡的光哥就坐下來，「點呀最近？」話題離不開時局，「喂，呢啲講真...」、「係咪先？」

他不會吝嗇分享所見所聞，更重要是他很樂意聽你的所見所聞。世界瞬息萬變，一件事不會有單一原因、單一後果，越多資訊，其實越有助掌握局勢。吃一份三文治的時間所獲得的訊息，勝過看一星期的分析文章。

「不如呢，試吓……」、「咁樣好唔好？」、「得唔得先？」、「喂，正呀呢啲……」試過覺得煩、煩到說「唔好」來拒絕，他只是反問原因。我解釋，他接受，沒有強迫。

問回應是日常工作，有一次問到懷疑人生，向光哥分享自己想法，不知何故，他只是邊聽邊點頭。今日吃飯時，特意挑一個望街的角落，想着只不過兩日前，就是與光哥在這裏，於是拿出電話看看你給我的最後一則短信是甚麼：「THX」，原來只因為答應幫他問了一個回應。

《蘋果》 政治組記者

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