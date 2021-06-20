保安局局長李家超引用《國安法》權力，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，壹傳媒明（21日）去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，以免令公司因欠薪而違反勞工法例，若申請失敗，預料需向法院尋求批准，撤銷有關凍結。職工盟批評，保安局為執行政治任務，凍結《蘋果》資金，「完全無諗過員工嘅生計」。壹傳媒工會促請保安局盡快批准解凍申請，勿再阻礙公司履行《僱傭條例》的法定責任。

李家超行使國安法權力，凍結3間與《蘋果日報》相關公司合共1,800萬元的資產。由於警方警告不得處理被凍結資產，違令可判監，又警告任何人、公司或子公司如協助《蘋果》運作，隨時可能觸犯《國安法》，變相影響集團內部調動資金周轉。加上警方要求7間本地銀行，不得處理該3間公司的賬戶資產，令該3間公司的員工可否獲發6月份薪酬亦成疑問。如未能發薪，會令《蘋果》觸犯勞工法例。

傳經台業務眾籌支薪 惟不可行

壹傳媒昨召開董事會議，決定明日去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，作為支付員工薪酬。若申請失敗，預料會向法庭提出申請，要求撤銷有關凍結通知。就外媒彭博社日前引述消息指，《蘋果》有計劃透過台灣業務，以GoFundMe.com和PayPal籌款，以維持印刷業務及向員工支薪。但有知情人士指，相關方案不可行。

壹工會認為，今次事件源於保安局引用《國安法》凍結公司的資金，絕非一般的勞資問題。工會十分理解公司面對的困難局面，相信公司無意拖欠薪金，會盡力尋找解決辦法。工會促請保安局盡快批准解凍申請，勿阻礙公司履行《僱傭條例》的法定責任。工會會與管理層保持聯繫，積極跟進事件。

職工盟：令僱主被逼違僱傭條例

工聯會出身的勞工及福利局副局長何啟明表示，當局暫未收到《蘋果》員工求助，他不評論是否與其取締《蘋果》，不如由公司自行停止運作較好。他強調如因違反其他法例而被凍結資金，與是否須按僱傭條例保障員工，是兩個層次的問題，不能混為一談；即使公司資金被凍結，公司負責人亦應負責任，保障員工支薪等問題。他呼籲，《蘋果》員工如遇到問題，可找當區勞工處查詢。

職工盟總幹事蒙兆達指出，《蘋果》是因為政治原因被凍結資金，批評保安局為執行政治任務而造成今次欠薪局面，「完全無諗過員工嘅生計，令僱主被逼違反僱傭條例」。對於何啟明相關言論，蒙兆達斥何啟明漠不關心，指何有責任向保安局反映員工的生計問題，「如果佢稍為有常識，會知道老闆要喺戶口拎錢，呢間係有限公司，如果戶口被凍結，錢從何來呢？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）