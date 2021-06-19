【本報訊】屈臣氏新包裝蒸餾水「香港真係好靚」系統，突然在百佳下架，惹起多方揣測，有網民懷疑字句敏感：「乜都中紅線」，亦有網民截圖指本土民主前線前召集人黃台仰曾說過：「香港真係好靚。」據知，百佳員工亦議論紛紛，有員工疑為怕踩紅線，把新包裝招紙撕下，始敢飲樽裝水。

百佳員工爆料指，昨午2時許，有一箱新包裝的蒸餾水從貨倉送往其他分店，其後發現出錯貨，馬上通知分店負責人收回貨倉，為免再有漏網之魚流出市面，要求員工在收回來的蒸餾水，封箱時寫明是新系列蒸餾水，並指有員工疑怕惹禍，飲新包裝蒸餾水時撕去樽上的招紙。

青衣區百佳員工手機群組昨煞有介事跟進回收情況，「完成未」、 「收起晒未」，員工則回應：「報咗」、「收晒」。

中區一名百佳員工透露，昨晨曾有員工向分店經理查詢蒸餾水下架原因，對方只稱：「上面話要落架。」並無交代原因，由於事件撲朔迷離，反而引起員工諸多揣測。

網民斥人心虛怯

事件頓成網民熱話，有網民截圖指已流亡德國的黃台仰曾說過：「香港真係好靚」，不知是否與此有關，亦有網民批評香港變得人心虛怯：「支那低等無文化係抵死，自我審查殺死文化」、「海關有機會審查有否違反國安法」、「香港真係好醜陋呢」、「極權下嘅殖民就係咁，極度心胸狹窄，唔可以妹仔大過主人婆」。