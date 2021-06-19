【本報訊】今次受審的是《蘋果日報》高層，也是主要編採人員，到場聲援的《蘋果》記者都在工作上接觸過二人，體會更深切。港聞記者Zoe（化名）憶述，當羅偉光與張劍虹代表在庭上提出辛辣的保釋條件，其中一項是辭去壹傳媒所有職務，不再接觸所有編採工作時，Zoe心頭一沉，「知道佢（羅偉光）係好熱愛呢份工、好勇往直前，之前喺專訪中講過『可以做幾耐就幾耐』」，她相信二人提出這項保釋條件時很難受。

「好proud of係佢下屬」

Zoe很佩服羅偉光對新聞的執着，「無論大定細嘅新聞佢都好執着，一有疑問就會九秒九打嚟問詳情，就算放緊假，佢覺得篇稿未夠，就會提議問返邊啲回應」。她讚揚羅偉光對新聞上心、對細節執着，是值得學習的新聞工作者，「佢都會催迫同事，但係為件事好、為咗單新聞，我好proud of係佢下屬」。

雖然羅偉光是高層，但從來沒有「擺老細款」。Zoe記得有好幾次，羅偉光把她寫的文章傳給她，沒有說甚麼，就給幾個「大拇指」。她感激這位上司連不是大古仔也會留意，懂得欣賞同事的工作。記者人工普遍不高，Zoe記得當初入職不懂「叫價」，面試時正是見羅偉光，「我叫咗個比較低嘅價，佢見完我，仲加咗我少少人工，正常唔壓你就奇，所以我到𠵱家都好記得，一直好感激佢」。

《蘋果》記者Tom （化名）昨因有事趕不及進法庭，但仍來送車。他說有一刻猶豫應否向囚車叫聲「加油」，但認為叫出來是對身邊同事的鼓勵，也為無法前來的同事發聲，「有啲比我更大被捕風險嘅同事都有去，我哋喺出面support佢哋兩個（羅、張）之外，亦support緊其他有被捕風險嘅同事」。

公司近日風雨飄搖，Tom說下個被捕的可能是採主或記者同事，即使不害怕，也難免不安，但「大家一齊即使唔講嘢，只要stay喺一齊已經舒服啲」。此刻他不欲再談去留、有沒有糧出，寧願面對自己情感脆弱一面，來法庭見見同事，「希望見多啲大家，無論以同事身份又好，以自由人身份又好，喺西九外面見到就見啦」。