【本報訊】壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光被捕後，隨即被落案起訴串謀勾結外國勢力，逾百人昨排隊輪候取籌聽審，包括大批壹傳媒員工及前同事來支持打氣，庭內外連企位逾180個公眾席全數爆滿。有員工得知兩人保釋被拒後，衝到庭外痛哭，多人傷心落淚。有員工稱希望到場支持兩位上司，「想話畀佢哋聽，我們都在」。員工下午在法院外送車時一度被警員包圍記錄資料，指他們違反限聚令。

聞官拒保釋 衝出庭痛哭

昨晨7時許，西九龍裁判法院外已出現人龍，有人清晨已到場。排隊旁聽人士大部份為壹傳媒及《蘋果》現職員工，前晚獲釋的壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉亦到庭支持，其他同事來自不同部門，包括記者及秘書，亦有不少前同事專程到庭支持張及羅。旁聽人士坐滿庭內及庭外延伸部份。

當張劍虹和羅偉光步出犯人欄時，有《蘋果》員工相擁流淚，互相安慰，多人向他們揮手、大叫加油。

聆訊期間，部份庭內持籌同事有共識地分批離開，讓庭外其他同事入庭親身為兩人打氣，張和羅不時揮手回應。當法庭宣佈二人不獲保釋，庭上有《蘋果》員工心情激動，有前行家上前安慰，亦有旁聽師拍膊頭送暖。有員工難忍淚水衝到庭外傷心痛哭，久久不能平復，有同事按捺情緒默默步出法庭，現場一片愁雲慘霧。

等送囚車被警指違限聚令

下午2時許聆訊完結後，現場有十多名記者等待送車，在囚車駛出法院時大叫加油，警員隨即吹起哨子、用橙帶包圍起約十米乘十米範圍內所有人，指橙帶內的記者違反限聚令。當時人數比記者還多一倍的警方要求記者靠牆一字排開，抄寫個人資料後，開咪指被截查人士作出「叫囂」及「展示口號」行為，稱有關行為並非「正確」採訪行為，根據法例第599G章並無法律上的豁免，又口頭警告被截查人士不可再進行上述行為，否則會被票控。相關記者其後獲放行。

《蘋果》員工Chris說她和其他同事一樣，只希望到庭支持兩位上司，「我唔知仲可以做乜，但無論以前共事或者𠵱家仲留喺蘋果嘅，都想話畀佢哋聽，我們都在」。她坦言今次檢控像告訴大家，不知紅線放在哪裏嗎？現在擺明告訴你，紅線是可以亂放，「原來堅持核心價值，盡力做好新聞，都可以被扭曲成堅持犯法」。

相約數名同事旁聽的《蘋果》記者Emily，事前雖對保釋結果不感樂觀，但仍想看可會有奇蹟，當法庭宣佈二人不准保釋，她雖有心理準備但仍感難過。她形容羅「係一個文人，點會勾結外國勢力」。對於公司先後有多名高層被捕，她表示：「多謝佢哋留低，即使佢哋可以選擇離開。」又說「想像唔到佢何年何月先可以再喺公司出現」。

《蘋果》攝影記者何家達上班前到庭支持公司及同事，他表示以往採訪法庭新聞時也會旁聽，如早前曾旁聽港台編導蔡玉玲因查車牌被起訴一案，他想了解法官如何演繹法律，及了解現時法庭與自己認知落差有多大。