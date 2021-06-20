早前有傳媒引述消息，指政府有意下月利用宣誓條例，DQ超過170名曾聯署支持「墨落無悔」聲明，以及曾借出議辦作初選票站的區議員。曾以政黨名義簽署「墨落無悔」聲明書的公民黨，至少10名區議員今日宣佈退黨，連同早前已退黨的10多名區議員在內，公民黨由2019年高峯時期擁有32名區議員，減至現時只有5名，為2006年創黨以來最少。

至少10名公民黨區議員今晚6時多，先後在Facebook宣佈退黨，包括身兼油尖旺區議會副主席的余德寶、2019年區選擊敗時任民建聯雙料議員鄭泳舜的深水埗區議員劉家衡、身兼該黨執委和青年公民主席的深水埗區議員李俊晞、身兼執委和負責黨務發展的葵青區議員張鈞翹、身兼新西支部主席的離島區議員李嘉豪、觀塘區議員王嘉盈、沙田區議員陸梓峂和麥梓健。根據區議員網站顯示，現時出任荃灣區議會主席的陳琬琛和陸靈中，亦已取消與公民黨的政治聯繫。

張鈞翹：現今亂世當道 政黨之路寸步難行

其中身兼油尖旺區議會副主席的余德寶，今日在Facebook表示已退出公民黨，未來會繼續以區議會副主席和區議員身份服務街坊。張鈞翹今日亦在Facebook表示，「現今亂世當道，政黨之路寸步難行」，令他惟有告別公民黨，並指在作為獨立民主派議員的路上，他仍會與葵青各民主派議員攜手走下去。劉家衡則形容是一個「沈痛且艱難」的決定，強調自己絕不會忘記初心，並繼續磊落做人。

公民黨明日將召開恆常執委會

今日未有宣佈退黨的公民黨執委、沙田區議員容溟舟，接受《蘋果》查詢時表示，至今未想過退黨的問題，並指對於曾加入不同民主派政黨的他來說，「公民黨係一個比較有人情味嘅政黨」。他表示，理解部份選擇退黨的區議員的憂慮，但他個人則會以「既來之、則安之」態度面對，認為現時「紅線」任由政府去劃，認為區議員現時任何行動「都係安自己個心，多於實際作用」。他又指，該黨明天將會召開恆常的執委會，屆時將會再討論該黨的未來發展路向。

早於政府去年推動聲稱只影響「一小撮人」的「港版國安法」，加上傳出政府有意於下月透過《宣誓條例》，大舉DQ民主派區議員後，公民黨截至今日，已有10多名區議員退黨。

今日宣佈退黨或已移除政黨聯繫的10名前公民黨區議員

香港島：未有（李予信、黃健菁）

新界東：陳梓峂、麥梓健（黃文萱、雷啟榮）

新界西：張鈞翹、李嘉豪、陳靈中、陳琬琛（黃家華、容詠嫦）

九龍東：王嘉盈（劉珈汶、鄭文杰、畢東尼、李煒林、李軍澤）

九龍西：李俊晞、劉家衡、余德寶（周琬雯）

＊括號內為港版國安法實施後，截至昨日已退黨的區議員

至今未宣佈退黨的公民黨區議員（5人）

香港島：黎志強、魏志豪、梁兆新

新界東：陳珮明、容溟舟

新界西：無

九龍東：無

九龍西：無

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