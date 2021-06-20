屯馬綫將於本月27日通車，紅磡站今日（20日）率先啟用新西鐵線月台，多批乘客慕名而來參觀，普遍認為新月台更寬敞舒適，但因東鐵綫接駁西鐵綫距離更遠，亦有乘客直言不太方便。

紅磡站今日開放新西鐵線月台，新月台位於C出口附近下一層，新舊月台相隔約3分鐘步程，東鐵綫乘客轉乘西鐵線，將要穿過過車站月台落一層前往新月台。月台除了有指示牌，今日亦有職員手持指示牌，指引乘客去新月台。

市民：拍片見證歷史時刻

今次新開張有不少人慕名而來，更有人帶相機拍攝紀錄，住旺角的蔡先生表示，自己專程過來，認為乘搭新月台首班車猶如見證歷史時刻，更會將紀錄的片段剪輯，上載至YouTube頻道，之後亦期待屯馬線通車，屆時亦會到場見證。

同為鐵路迷的冼先生表示，自己為了體驗新月台首班車而過來，認為新月台與市區車站設計相似，亦留意到站內多了裝飾品。冼亦表示自己未能登記參觀土瓜灣站開放日，因此今次是第一次到屯馬線站，之後亦很期待屯馬線開通。

首班車乘客認為更舒適

西鐵線「常客」鄭女士表示，自己在紅磡通宵工作，每日都會搭首班車回元朗，她與友人普遍認為新月台有安裝冷氣，較舊月台更舒服及更寬敞，認為如果縮短步行至東鐵線距離會更好。

新月台現階段只開放一邊往屯門方向的月台上客，對面月台由屯門開出，貼有「只可落客」標示，列車會繼續駛向烏溪沙方向測試，待一星期後啟用。

不少人從屯門方向下車後感到不知所措，有人詢問職員如何前往東鐵線月台，亦有人詢問新月台是否今日開始啟用等。

憂通車後烏溪沙首班車不提早開出

曾女士表示，自己每日都從大圍乘搭首班東鐵線往紅磡，再乘搭首班西鐵線往南昌，再轉乘首班東涌線往奧運站上班。今日實測新月台運作，比過往用多6分鐘時間先抵達目的地，形容兩月台相隔太遠，「老人家可能要5分鐘先行得到」，她亦擔心屯馬線開通後，烏溪沙首班車不會提早開出，令大圍首班車延遲，因此不排除之後會放棄搭港鐵。

原有西鐵線大堂加建為接駁東鐵線的行人通道，新月台則位於車站大堂下一層，再下一層則會是未來東鐵線大堂，屆時西鐵線乘客只需直接在新月台搭扶手電梯則可前往新東鐵線月台。除了新月台啟用，今日紅磡站的A及D出口亦新增車站大堂樓層出閘，與C出口同層，西鐵綫乘客可乘搭電梯往中層大堂出閘。

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