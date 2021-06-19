父親節是不少人共聚天倫的日子，但對於因初選案被還押的民主黨前議員尹兆堅的家人，卻顯得格外沉重。尹兆堅在尹太心目中是「101分的爸爸」，百忙中仍會抽時間為女兒下廚、常以「爛gag」逗玩兒子，即使失去自由，也透過家書關心子女，叮囑他們「無論點都好，都要做一個頂天立地嘅人」。尹太讀着家書，眼前常會矇矓一片。

記者 林俊謙

政府宣稱只影響「一小撮人」的《國安法》，令尹兆堅被還柙已逾百日，歸期未知。尹太在父親節前夕接受《蘋果》電話訪問時，提到尹是家中經濟支柱外，對家中大小事務他都十分「上心」。昔日身為雙料議員，忙碌過後穿着西裝到街巿買5、6袋餸，「大汗叠細汗」地走上斜路回家再親自下廚，「佢（尹兆堅）唔係返工，就喺屋企，佢係一個family man」。

為博父親一笑 兒女在拘押所表演生日舞

前年反修例運動期間，尹兆堅常現身催淚彈橫飛的地方。尹太和一對子女都勸尹先做好準備，「佢（尹兆堅）話唔好，話如果遮埋個樣，人哋唔知我係議員身份去，會對巿民更加惡劣」，繼而只帶着大聲公出發，「仔女睇到佢為民請命、仆心仆命，一收到（消息）就會去（示威現場）嗰個情景，佢哋知道爸爸唔係所謂嘅尊貴議員，佢會真係唔錫身咁行到最前線。」

尹兆堅的遭遇令子女一夜間成長，這也是尹太感恩的事。16歲女兒協助她做多不勝數的家務，12歲兒子也化身「暖男」，經常提醒媽媽注意身體多休息，同時設法令父親開懷。尹太指，兒子會向父親說一些兩人才懂的「爛gag」和鬥快講「I love you more than you love me」；怕醜的女兒則在尹兆堅生日當天，與弟弟在拘押所內無懼他人目光為尹表演「生日舞」，只求博取父親一笑。

高牆阻隔不了尹兆堅子女對父親的心意

去年父親節，尹家子女享用過尹兆堅炮製的美食後，向父親送上親筆信和畫作。今年尹家子女擔心父親未能及時收到信和卡，早已提早寄出（內容詳見表）。尹太形容，一對子女一直覺得父親「係number one，多過一百分嘅爸爸」。

為了讓子女有更多時間與父親團聚，尹太特別按女兒意願，讓女兒帶同弟弟探望尹。雖然這令她減少見到丈夫的時間，但她不覺得是犧牲，因為一對子女能令尹暫時忘卻外間事務，「可以全心全意同佢地講吓笑」，尤其尹與子女見面時，「佢會笑得成個走廊嘅人都聽到，因為佢真係笑得好盡情、好開心」。

尹兆堅對子女的期望 成尹太落淚的原因

高牆內的尹兆堅會透過家書，告訴子女自己遭還柙的原因，並不是因為犯錯，而是社會環境和氣氛改變造成。尹希望一對子女振作，積極樂觀等待他獲釋的一日，尹太說：「佢亦（尹兆堅）經常都提醒仔女，無論點都好，都要做一個頂天立地嘅人，要對得住天地良心嘅人。」

而尹太掛念丈夫的方法，就是重讀丈夫家書。她指，每次收到家書後，都會擁着一對子女讀出，每當讀到尹給子女的叮囑時就不禁感動落淚，「因為我感覺到佢（尹兆堅）最唔放心就係佢哋（子女），雖然每次講嘅，都係類似嘅嘢，但我就正正感覺到佢，其實佢好想盡佢爸爸嘅角色。」

今年父親節，尹太未能與丈夫見面，其實她最想向尹說的是「佢（尹兆堅）同仔女相處時，係最獨特、最有佢哋嘅開心時光，我係代替唔到佢嘅，所以叫佢快啲出嚟，做返呢個角色啦，親身去同啲仔女玩、講笑、一齊生活，快啲重聚」。她又特別感謝巿民一直以來的關心，呼籲有經濟能力的巿民，可以訂閱尹兆堅的Patreon，又或者訂閱尹兆堅的Facebook專頁和YouTube頻道。

尹太和子女給尹兆堅的父親節訊息

●父親節快樂，你是我心目中最好的爸爸──From囡囡

●爸爸，你係我個role model，多謝你一路以嚟為我嘅付出，多謝你一路以嚟為我而努力賺錢，多謝你一路以嚟做個好榜樣同埋教導我點樣做個好人。I love you! HAPPY FATHER’S DAY!──From仔仔😊

●老公：父親節快樂😘你是一個101分的爸爸，喺仔女眼中，你是一個樣樣皆能的父親，除了關顧他們的身心成長，你也會為仔女做最細微的事情，會做仔仔的玩具修理員，陪玩員（親子乒乓波，親子詠春，親子勞作），幫囡囡縫衣服，生命導師……我絕對不能取代你這個獨一無二，充滿父愛的角色！我和仔女期待與你重聚的一天，我會守護仔女，等你出嚟💜💜💜──尹太

初選案其他身兼父職的被告

民主黨：尹兆堅、林卓廷、胡志偉

前公民黨：譚文豪、郭家麒

前新民同盟：范國威

其他：張可森、朱凱廸、戴耀廷

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