父親節是不少人共聚天倫的日子,但對於因初選案被還押的民主黨前議員尹兆堅的家人,卻顯得格外沉重。尹兆堅在尹太心目中是「101分的爸爸」,百忙中仍會抽時間為女兒下廚、常以「爛gag」逗玩兒子,即使失去自由,也透過家書關心子女,叮囑他們「無論點都好,都要做一個頂天立地嘅人」。尹太讀着家書,眼前常會矇矓一片。

記者 林俊謙

政府宣稱只影響「一小撮人」的《國安法》,令尹兆堅被還柙已逾百日,歸期未知。尹太在父親節前夕接受《蘋果》電話訪問時,提到尹是家中經濟支柱外,對家中大小事務他都十分「上心」。昔日身為雙料議員,忙碌過後穿着西裝到街巿買5、6袋餸,「大汗叠細汗」地走上斜路回家再親自下廚,「佢(尹兆堅)唔係返工,就喺屋企,佢係一個family man」。

為博父親一笑 兒女在拘押所表演生日舞

前年反修例運動期間,尹兆堅常現身催淚彈橫飛的地方。尹太和一對子女都勸尹先做好準備,「佢(尹兆堅)話唔好,話如果遮埋個樣,人哋唔知我係議員身份去,會對巿民更加惡劣」,繼而只帶着大聲公出發,「仔女睇到佢為民請命、仆心仆命,一收到(消息)就會去(示威現場)嗰個情景,佢哋知道爸爸唔係所謂嘅尊貴議員,佢會真係唔錫身咁行到最前線。」

尹兆堅的遭遇令子女一夜間成長,這也是尹太感恩的事。16歲女兒協助她做多不勝數的家務,12歲兒子也化身「暖男」,經常提醒媽媽注意身體多休息,同時設法令父親開懷。尹太指,兒子會向父親說一些兩人才懂的「爛gag」和鬥快講「I love you more than you love me」;怕醜的女兒則在尹兆堅生日當天,與弟弟在拘押所內無懼他人目光為尹表演「生日舞」,只求博取父親一笑。

高牆阻隔不了尹兆堅子女對父親的心意

去年父親節,尹家子女享用過尹兆堅炮製的美食後,向父親送上親筆信和畫作。今年尹家子女擔心父親未能及時收到信和卡,早已提早寄出(內容詳見表)。尹太形容,一對子女一直覺得父親「係number one,多過一百分嘅爸爸」。

為了讓子女有更多時間與父親團聚,尹太特別按女兒意願,讓女兒帶同弟弟探望尹。雖然這令她減少見到丈夫的時間,但她不覺得是犧牲,因為一對子女能令尹暫時忘卻外間事務,「可以全心全意同佢地講吓笑」,尤其尹與子女見面時,「佢會笑得成個走廊嘅人都聽到,因為佢真係笑得好盡情、好開心」。

尹兆堅對子女的期望 成尹太落淚的原因

高牆內的尹兆堅會透過家書,告訴子女自己遭還柙的原因,並不是因為犯錯,而是社會環境和氣氛改變造成。尹希望一對子女振作,積極樂觀等待他獲釋的一日,尹太說:「佢亦(尹兆堅)經常都提醒仔女,無論點都好,都要做一個頂天立地嘅人,要對得住天地良心嘅人。」

而尹太掛念丈夫的方法,就是重讀丈夫家書。她指,每次收到家書後,都會擁着一對子女讀出,每當讀到尹給子女的叮囑時就不禁感動落淚,「因為我感覺到佢(尹兆堅)最唔放心就係佢哋(子女),雖然每次講嘅,都係類似嘅嘢,但我就正正感覺到佢,其實佢好想盡佢爸爸嘅角色。」

今年父親節,尹太未能與丈夫見面,其實她最想向尹說的是「佢(尹兆堅)同仔女相處時,係最獨特、最有佢哋嘅開心時光,我係代替唔到佢嘅,所以叫佢快啲出嚟,做返呢個角色啦,親身去同啲仔女玩、講笑、一齊生活,快啲重聚」。她又特別感謝巿民一直以來的關心,呼籲有經濟能力的巿民,可以訂閱尹兆堅的Patreon,又或者訂閱尹兆堅的Facebook專頁和YouTube頻道。

尹太和子女給尹兆堅的父親節訊息

●父親節快樂,你是我心目中最好的爸爸──From囡囡

●爸爸,你係我個role model,多謝你一路以嚟為我嘅付出,多謝你一路以嚟為我而努力賺錢,多謝你一路以嚟做個好榜樣同埋教導我點樣做個好人。I love you! HAPPY FATHER’S DAY!──From仔仔😊

●老公:父親節快樂😘你是一個101分的爸爸,喺仔女眼中,你是一個樣樣皆能的父親,除了關顧他們的身心成長,你也會為仔女做最細微的事情,會做仔仔的玩具修理員,陪玩員(親子乒乓波,親子詠春,親子勞作),幫囡囡縫衣服,生命導師……我絕對不能取代你這個獨一無二,充滿父愛的角色!我和仔女期待與你重聚的一天,我會守護仔女,等你出嚟💜💜💜──尹太

初選案其他身兼父職的被告

民主黨:尹兆堅、林卓廷、胡志偉

前公民黨:譚文豪、郭家麒

前新民同盟:范國威

其他:張可森、朱凱廸、戴耀廷

