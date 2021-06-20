6月17日，國安第二次搜《蘋果》，在公司大堂，只有十多位警員，還有我跟被鎖上手銬的羅偉光。他望向我，大叫了一句「頂住呀！」我點點頭，眼淚幾乎缺堤。

在這公司工作超過十年，我跟很多人都說過：羅偉光對我很好。工作上，絕對是很好的上司，從來沒甚麼老細架子，從來只有下屬「黑佢面」。還記得某年搶包山，同事寫定故仔，等待出結果，羅偉光說笑：「都係果啲嘢啦！除非個包山冧咗落嚟㗎啫。」誰不知，烏鴉口開口中，我嚇得頓時躁底大叫：「喂呀光哥！唔好亂講嘢啦！」

這位「老總」面上總掛着笑容，對下屬照顧有加，跟我這些「小薯」都有傾有講，願意聆聽意見。我自問是沒有自信的人，但多謝他對我永遠的百份百信任，放心讓我寫出好故仔，「好睇！」他從不吝嗇讚賞。

跟不少同事一樣，我經常都會收到羅偉光的短訊「今日放假？」「請問寫好片未？」有同事覺得他「好煩」，甚至用「廢」來形容，覺得他只會唯唯諾諾，但他其實有擔當，永遠做該做的事。在危急關頭，他選擇留在這個地方，保護這公司，當其他同事的強大後盾，去年8月10日，第一次搜蘋，羅「一個擋十個」，很英勇，一個字：型！

就在公司「地動山搖」時，好幾個朋友問我去留，我坦白跟他們說，這個老細是我其中一個考慮原因：「我好矛盾，究竟我可唔可以企喺出面，食花生睇住佢俾人搭而咩都唔做？」

朋友：「你肯定唔得啦。」幾天後，羅召我入房：「你唔會走㗎嘛？」無助而迷惘的我：「……唔會」羅：「多謝你呀！」

就在搜蘋前的那個星期二，我們因為新聞方向問題有點爭拗：「我哋星期四見面再傾吓，大家理解吓諗法」這是我跟他最後的短訊內容，沒想到星期四的約定，變得遙遙無期。

看到羅在荔枝角落囚車的相片，看到他落寞的背影，那種心痛，無法用言語形容，這一晚，哭了數個小時。

我想跟他說：「光哥，我會頂住。」

記者 黎鳳霞

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