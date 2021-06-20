我與羅偉光的緣份，緣於10多年前，現已去世的男友當時在台灣做總統選舉，他告訴我，「我同羅偉光一齊出差呀」。

不是港聞人的我，10多年後，在他成為老總時，因為開會而經常有接觸。

他麻煩嗎？麻煩呀！但慵懶的我，覺得他的「煩」，有其道理，所以我會默默地照做。公事的，不多說，只想說，過去偶爾某天行經他房間見燈關了便暗喜，覺得今天可以清靜點；但現在，我會想路過他房間時，他在裏頭，想燈是着的。

去年8月10日，他一夫當關，事後我向他轉達同事的關心，「搭嘴」說了句：「羅總，你要小心呀，唔好有事。」不多言的我，總要在這種情況，才能有那股「衝動」去關心他。

然後他笑笑口回了我一句、我也忘了的話。

昨日，看到攝影行家這樣寫：「在香港，每一次講再見都要習慣當成最後一次。」

人之患，就是總以為還有下一次，「下次我要同佢講……」

所以，我想和他說甚麼？

我想說，有人曾說，「我同羅偉光一齊出差呀」。

我想說，想見到他坐在房裏頭，燈亮着。

我想說，「唔好有事」。

小黑

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