【本報訊】在傳媒面對白色恐怖的艱難時刻，香港記者協會昨日舉行會員大會，選出新一屆執行委員會，其中現屆副主席、立場新聞副採訪主任陳朗昇接替楊健興，成為新一屆記協主席。他向本報表示，對近日壹傳媒五名管理層及新聞工作者被捕，以至大批警員闖進《蘋果》大樓搜查感震驚傷心，形容傳媒只是履行職責報道，卻被指控串謀勾結，事件對傳媒造成極大打擊和威脅。

楊健興：任內變化如跳樓機

陳朗昇批評，警方至今仍未就事件解釋被告扮演的角色，認為政府對《蘋果日報》的指控「唔清唔楚」，「其實我哋連來龍去脈都唔知，唔知出事原因好難信你話（新聞自由）冇事囉」。他表示，上任後會持續留意關於《蘋果》的事態發展，並將與新任執委會開會討論，盡可能提供協助。

面對各種打壓，被問到記協能做的是否有限，他承認新聞自由已弱不禁風，但並不代表沒事可做，香港仍需要記者報道真相，盼繼續捍衞新聞自由，「政府收我哋權係真係冇乜辦法㗎，咪做咗先囉，我哋想同政府傾㗎，盡力而為一定好過乜都唔做啦」。

卸任主席的楊健興昨於會議上亦表示，對壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光被檢控感悲憤難過，又形容自己四年任期的變化如跳樓機，「唔知幾時先跌完」。不過他說，任內認識了很多年輕記者，他們充滿熱誠，在黑暗中顯得更加閃亮，他退任後仍會在其他渠道講真話。