【本報訊】屈臣氏月初推出一套四款「香港真係好靚」新包裝蒸餾水，但昨突然全線下架，不再在集團旗下零售店及百佳超市出售，澳門亦全面回收。新包裝以香港四幅美景作設計，包括維港全景與獅子山等，由國際賽冠軍港產攝影師拍攝，分別配上「不管散聚 根在這裡」、「有種精神 叫堅持」等勵志語句。有學者不排除與圖文敏感有關，認為國安法下瀰漫白色恐怖，企業「自我審查」以求自保。

四款以「香港真係好靚」為主題的屈臣氏蒸餾水，本月5日才推出市場，屈臣氏蒸餾水官方fb以「堅持．突破」作口號，早前大肆宣傳。惟昨日百佳員工收到公司指示，各店舖須立即將新包裝的屈臣氏蒸餾水收入貨倉，等待進一步通知再處理，收起後亦須報告給公司知道，但信中未有交代原因。

便利店士多仍有售賣

事件惹員工議論紛紛，質疑新包裝全線下架與產品質量無關，原因涉及新設計圖片及字句敏感。據悉，除了本港屈臣氏連鎖店及百佳超市，澳門百佳等連鎖店亦同樣進行回收。

屈臣氏蒸餾水新包裝一套四款，包括印有獅子山黃昏、飛鵝山、維港全景和馬鞍山黃昏共四幅美景圖，分別配上「抬頭 總見晴天」、「有種精神 叫堅持」、「不管散聚 根在這裡」，以及「追夢 哪怕高山低谷」四款語句。系列的美景圖由90後香港風景攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）拍攝。

現年24歲的Kelvin，是2020國際年度風景攝影師大賽全球冠軍，亦憑飛鵝山自殺崖相片奪得2015國家地理全球攝影大賽青年組冠軍。本報致電Kelvin，他稱對事件表示不知情，並着記者向屈臣氏了解，位於大埔工業邨的屈臣氏蒸餾水廠房則如常運作。

記者昨午巡視多區屈臣氏連鎖店及百佳，發現深水埗元洲邨商場的屈臣氏、荃灣荃薈商場及西灣河街的百佳，貨架上均沒有「香港真係好靚」系列的屈臣氏蒸餾水發售，只有舊樽裝蒸餾水。

不過，荃灣、深水埗及筲箕灣等多區的便利店及士多，卻仍有該系列的蒸餾水售賣，有店員稱未有收到回收蒸餾水通知。本報分別向屈臣氏及百佳查詢，屈臣氏發言人昨晚指，「香港真係好靚」是屈臣氏蒸餾水今年其中一個短期推廣活動主題，惟未有正面回覆下架原因、推廣是否完結及數量。

市民：「根在這裡」有咩問題

不少市民認為新包裝並無問題，石先生昨在長荔街一便利店購買新系列蒸餾水，直指「我諗唔到有咩問題，『根在這裡』，你個根唔喺香港？唔通同啲政府人物一樣，個根喺澳洲，英國？我個根就喺香港囉。」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，事件不排除因新包裝圖文敏感有關，反駁指「其實啲圖片同字眼，演譯嘅空間好大，𠵱家國安法下人人自危，杯弓蛇影，社會瀰漫白色恐怖」。他慨嘆「香港已經唔係香港」，認為「政府出手就卑劣啫，企業毋須自我審查，自己做咗（噤聲）先」。