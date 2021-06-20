被指登記及申領手續繁複的5,000元電子消費券計劃下月4日開放登記。財政司長陳茂波表示，政府不會就防止市民利用消費券所購得的貨品退換套現而設特別關卡，稱「唔想令市民用起嚟覺得麻煩」。但他指，4個參與計劃的支付平台均設恆常機制監察；政府如發現合謀套現行為，不排除追究刑責。

陳茂波今日（20日）出席電視台節目解說電子消費券計劃。他重申計劃旨在刺激港人消費意欲，從而提振本地經濟；計劃亦容許市民利用電子消費券購買如百貨公司等商戶的禮券。他續表示，政府不會就防止市民利用消費券所購得的貨品退換套現而設特別關卡，因市民退換不合心意的貨品屬無可厚非，亦「唔想令市民用起嚟覺得麻煩。」

商戶不當參與可被列入黑名單 民商合謀套現會考慮法律途追討

但陳指，4個參與計劃的支付平台均設恆常機制監察退款，如有商戶被發現不當地參與計劃，不排除會被列入黑名單，不能繼續參加計劃。他又認為，現時陸續有商戶考慮推出優惠，令消費券的購買力比實際上更大，相信市民將消費券套現的誘因不大。

陳亦稱，如當局發現有市民及商戶合謀套現電子消費券，會考慮以法律途徑追討刑責。不過，陳於節目中未有交代有關行為是否觸犯欺詐或其他法例，僅稱會視乎個案實際情況處理。陳又表示，退換政策應由商戶自行決定，商戶在計劃下「有彈性」選擇退貨抑或退錢。

被問及日後政府是否傾向以派發電子消費券取代派錢時，陳未有正面回應，僅稱每項惠民措施都要審時度勢，如經濟環境、政府承擔能力等，指政府希望先總結電子消費券計劃的經驗，作為日後其他計劃的參考。

陳茂波補充，市民於計劃首兩周內任何時間登記，均會於8月1日收到第一期消費券，故市民毋須急於在首天上網辦理。他亦稱，資訊科技辦公室亦已就系統進行流量壓力測試，有信心登記網站能順利運作。

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