【本報訊】父親節是不少人共聚天倫的日子，但對因初選案被還柙的民主黨前議員尹兆堅的家人，卻顯得格外沉重。尹兆堅在尹太心目中是「101分的爸爸」，百忙中仍會抽時間為女兒下廚、常以「爛gag」逗玩兒子，即使失去自由，也透過家書關心子女，叮囑他們「無論點都好，都要做一個頂天立地嘅人」。尹太讀着家書，眼前常會矇矓一片。

記者：林俊謙

政府宣稱只影響「一小撮人」的《國安法》，令尹兆堅被還柙已逾百日。尹太在父親節前夕接受本報電話訪問，提到前年反修例運動期間，尹常現身催淚彈橫飛的地方，尹太和一對子女都勸尹先做好準備，「佢（尹兆堅）話唔好，話如果遮埋個樣，人哋唔知我係議員身份去，會對巿民更加惡劣」，繼而只帶大聲公出發，「仔女睇到佢為民請命、仆心仆命，一收到（消息）就會去（示威現場）嗰個情景，佢哋知道爸爸唔係所謂嘅尊貴議員，佢會真係唔錫身咁行到最前線。」

尹太：佢提醒子女要頂天立地

尹兆堅的遭遇令子女一夜間成長。16歲女兒協助她做多不勝數的家務，12歲兒子也化身「暖男」，經常提醒媽媽注意身體多休息，同時設法令父親開懷。尹太指，兒子會向父親說一些兩人才懂的「爛gag」；怕醜的女兒則在尹生日當天，與弟弟在拘押所內無懼他人目光為尹表演「生日舞」，只求博取父親一笑。

去年父親節，尹家子女享用過尹兆堅炮製美食後，向父親送上親筆信和畫作。今年尹家子女擔心父親未能及收到信和卡，早已提早寄出。尹太形容，一對子女一直覺得父親「係Number one，多過一百分嘅爸爸」。

為了讓子女有更多時間與父親團聚，尹太特別按女兒意願，讓女兒帶同弟弟探望尹，雖令她減少見到丈夫的時間，但她不覺得是犧牲，尤其尹與子女見面時，「佢會笑得成個走廊嘅人都聽到，因為佢真係笑得好盡情、好開心」。高牆內的尹兆堅希望一對子女積極樂觀等待他獲釋的一日，尹太說：「佢亦（尹兆堅）經常都提醒仔女，無論點都好，都要做一個頂天立地嘅人，要對得住天地良心嘅人。」

尹太掛念丈夫的方法，就是重讀丈夫家書。她指，每次收到家書後，都會擁着一對子女讀出，每當讀到尹給子女的叮囑時就不禁感動落淚，「因為我感覺到佢（尹兆堅）最唔放心就係佢哋（子女），雖然每次講嘅，都係類似嘅嘢，但我就正正感覺到佢，其實佢好想盡佢爸爸嘅角色。」

今年父親節，尹太未能與丈夫見面，其實她最想向尹說的是「佢（尹兆堅）同仔女相處時，係佢哋最獨特嘅開心時光，我係代替唔到佢嘅，所以叫佢快啲出嚟，做返呢個角色啦，親身去同啲仔女玩、講笑、一齊生活，快啲重聚」。

她又特別感謝巿民一直以來的關心，呼籲有經濟能力的巿民，可以訂閱尹兆堅的Patreon，又或者訂閱尹兆堅的facebook專頁和Youtube頻道。