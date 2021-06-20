歐盟成員國近日同意把香港列入「白名單」，放寬港人入境限制。政務司司長張建宗今早在網誌再鼓勵市民盡快接種疫苗，以早日恢復港人與內地和海外的人員往來；並會以「疫苗氣泡」的落實情況和疫苗接種進度，認真檢視放寬社交距離措施的空間。另外，政府隨着接種疫苗人數上升，須強制檢測人數下跌，故院舍員工的強制檢測於本周五（25日）開始，檢測期將由現時的14天會縮短至10天，未來在可行情況下，或會再縮短至7天。

張建宗在網誌指政府已起「帶頭作用」，安排當局僱員在接種一劑疫苗後可享「疫苗假期」或申請特許缺勤一天，藉此籲僱主鼓勵員工接種疫苗，為員工安排「疫苗假期」。他認為政府提供的疫苗「符合安全、效能和質素要求」，強調只有「全城起動，快打疫苗」才能盡快建立保護屏障。他為香港疫苗預約及接種率不斷上升感高興，認為疫苗接種率越高的地區，越有條件盡早恢復經濟及社會活動。

他另引述歐盟成員國通過把香港列入「白名單」，認為此舉反映香港的疫情漸趨穩定，抗疫成果得到國際認同。而現社交距離措施會維持至本月23日，他表示當局會視乎「疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況」，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施。

周五起停向院舍員工發強檢津貼 羅致光：打針是最進取防疫方法

勞工及福利局局長羅致光亦表示，最初由去年12月1日起開始的院舍員工強制檢測，至今由於注射疫苗人數上升，必須進行強制檢測的人數不斷下跌，強制檢測周期有需要縮短，故由6月25日開始，檢測期將會縮短至10天，未來於可行情況下，或會再縮短至7天。

他說，安老院舍防疫工作必須做到「密密實實」，但礙於多項實際因素，令院舍安排員工進行病毒檢測十分困難，故此認為員工接種疫苗是「最進取的防疫方法」。他提及，政府將在本周五（25日）起，停止為接受強制檢測的員工發放每月200元的「院舍員工強制檢測特惠津貼」；並在9月1日起，停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者／營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。取而代之則向完成疫苗的員工發放800元的「疫苗特別津貼」。

籲中學生成為官員的「工作影子」

另外，張建宗在網誌中又提到政府推出「與香港同行」計劃，籲希望成為官員「工作影子」的的同學要把握機會，盡快報名。他亦提到扶貧委員的「社會創新及創業發展基金」至今已撥款逾4.7 億元，資助304個項目，當中超過四成利用科技開發產品或提升服務，惠及逾28萬人。而基金於今年4月再獲政府注資5億元，他期望透過創新的方案能惠及更多弱勢社群。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）