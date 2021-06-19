1995年8月，我加入《壹週刊》財經組，當時總編輯就是張劍虹。那時候，寫字樓在長沙灣工業區，公司運作也很「工廠化」。我至今稱張劍虹為「監工」，何解？因為他在埋稿前夕，經常在編輯室巡視，並用手拍打記者座位的間隔牆，大聲說：「交稿呀！交稿！」猶如工廠的拉長或監工，因而得此名。每聽到啪啪聲響，寫稿的速度頓時加快。

90年代，跟他做過不少財經新聞，記得96年做排隊黨通宵在大埔倚龍山莊排隊炒樓，初出道的我只懂一整晚通宵跟着一班排隊黨，又沒有地產界的人脈，不知道突然會德豐在中環開售，他劈頭一句就罵：「你知不知道在中環賣緊樓？」我回敬他一句：「我點知道？我整晚在大埔。」他說：「那你知不知道銀行幾時出糧？ 」那當然知道。

一小時閉關完成複雜財務專題

雖然他很嚴厲，但是心想做記者人脈可以這麼廣？他對新聞有着一股熱誠，即使當時是總編輯，看到有可塑性的文章，也親自執筆替記者重寫稿件。96年採訪建生實業被老外基金佬狙擊，自問料已攞足，就是不懂寫故事，尤其複雜的財務伎倆。他一手拿起我的原稿紙稿件，返回房間閉關，一個多小時後，一份好睇、過癮、有料到的財經專題就完成了，文章署名仍是我的名字。

富豪專題故成《壹仔》招牌菜

監工記憶力過人，對新聞的細節也能記得清清楚楚，特別是數字，跟記者對稿像審犯一樣，有時候用上匿名人的說話，他都多問一句。

他做事迅速，問記者一個資料，15分鐘就再走來問：「有料未？」他很享受做新聞記者，90年代發掘不少富豪的專題故事，成為《壹週刊》招牌菜。即使至今，與他談起財經新聞都十分雀躍，跟他談起管理或者是公司營運的事宜，是兩碼子事。

不斷轉波經歷「生死時速」

跟隨這位師傅做新聞時，節拍急速不容易跟得上。就是他的反應夠快，否則我可能一命嗚呼。十年前，打算懷孕生小孩的我，到威爾斯醫院接受人工受孕，但竟然懷孕了自己也不知道，超聲波照不到胎兒，原來是宮外孕，我躺在醫院不知所措，剛收到他的來電問新聞的進度，得知我在醫院等待那忙得不可開交的醫生，但懷孕指數急升，非常危險。他立即開車過來，並協助找到醫生，並送我到養和醫院。

還記得他開的是一部標緻棍波車，沿路不斷轉波，不斷爬頭，極有「生死時速」的感覺，半小時多就到達跑馬地養和醫院跟我丈夫會合，當時已經開始出血，要立即做手術，這則私事我不介意公開，我都記在心裏。多謝監工，我才得以保命。

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