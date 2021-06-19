【本報訊】警方日前出動大批警力搜查《蘋果日報》大樓、以涉違國安法拘捕壹傳媒高層及傳媒工作者。行會成員、資深大律師湯家驊指，若記者在報道呼籲外國制裁的新聞時，有意推廣事件令其達到目的，則有可能違法，「提醒」記者做相關報道時要自行「檢討」是否屬違法。基本法委員會副主任譚惠珠接受訪問時，被問到《蘋果》是否有機會被「封舖」時，就拒作評論。

譚惠珠：拒評會否「封舖」

就外界憂慮記者若涉及訪問呼籲外國制裁的人士，是否同屬違反國安法，湯家驊昨午出席活動後向傳媒表示，案件與新聞自由無關，「我覺得一般嘅新聞工作者有機會干犯國安法嘅機會係零」，但指若網上有涉及呼籲外國制裁的文宣，就「唔好再去掂呢啲文章」，否則有機會等同「推廣犯罪行為」。

他續指，記者報道事實沒有問題，但不能「認同背後目的、你係想推廣背後嘅目的，令佢成事，或者有機會達到目的」，湯又指，新聞工作者要「自己去檢討」相關報道，免除違法嫌疑，又否認做法等同着記者「自我審查」，稱一般的專業新聞報道不會有類似問題發生。

基本法委員會副主任譚惠珠接受《星島日報》訪問時，搬出《公民權利和政治權利國際公約》指，「人人有發表自由之權利」，但該權利可因為「保障國家安全」要予以某種限制。她強調言論自由、新聞自由非「免死金牌」時，當被問到《蘋果》是否有機會被「封舖」時，她推說不清楚警方掌握的證據而不作評論。