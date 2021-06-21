警方去年5月28日反國歌法示威中拘捕逾300人，當中3名男子被控堵路、非法集結及襲警等罪。其中一名店務員早前獲准簽保守行為，其餘兩名被告今於九龍城裁判法院受審。報稱遇襲的警長今供稱，當日有人向其右膝掟磚，「我個菠蘿蓋好似碎咗咁」，但他並不知掟磚者是誰。

三名被告依序為店務員麥志珩（28歲）、學生李汶錡（22歲）及地盤工黃勝仁（26歲）。麥被控在公眾地方造成阻礙罪，控罪原本指他當日在亞皆老街近彌敦道的行車線上放置一塊木板及兩團垃圾，阻礙行人及車輛。他早前獲准自簽2,000元、守行為兩年，控罪撤銷。

李及黃則被控非法集結及襲警罪，指他們當日在旺角亞皆老街及彌敦道交界與其他人參與非法集結，並且襲擊警員14267與警長50365。案件由裁判官鄭念慈審理。

警員17311鄭浩偉（譯音）供稱，案發當日隸屬西九龍重案組，按命令於旺角巡邏，以視察是否有人堵路並進行非法行為，以便進行拘捕。鄭其後看見麥站在亞皆老街近上海商業銀行大廈的位置，當時約有30至40名人士聚集。其間有警車駛過，有人大叫：「死黑警！有人唔做要做狗！」現場其他人聽罷情緒高漲，跟隨起哄。

其後鄭看見麥走到旺角站D1出口的交通燈位置，分別拾取啡色木板條及黑色垃圾袋，逐一掟出馬路。當麥拾起鐵罐時，鄭立即衝前，從後箍被告後頸，並在同袍協助下於馬路上制服麥。其後有大量市民向警員投擲玻璃樽、磚頭、木板條及鐵管。鄭遂取出伸縮棍驅散及喝止市民，其後在同袍協助下拘捕麥。

聲稱遇襲的胡姓警長50365供稱，當時有人向其右腳掟磚，並扔中其膝蓋，「我菠蘿蓋好似碎咗咁」，又指其左手中指受損。胡其後求診，並獲批四日病假。

【案件編號：KCCC2504/20】

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