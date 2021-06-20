最先想到1948年前後在中國出現的文化產品，是過年時被市民偷偷貼在廣東某縣公安分局的對聯：

「公安怎樣公？豬公狗公烏龜公，公心何在，公理何存，每事假公圖利祿；

分局什麼局？酒局肉局洋煙局，局內者歡，局外者苦，何時結局得安寧。」

上下聯分別以「公安」「分局」起頭。「豬公狗公烏龜公」，是憤慨之詞，等於現在香港粗話DLLM。

在中國，無論是中共建政前或後，警察都叫「公安」。在世界所有地方，人民最常接觸的政府公務人員，就是警察。政通人和的社會，警察是維護治安、最直接幫助人民的公職，小朋友喜歡和尊敬「警察叔叔」。在掌權者視人民為糞土、為奴隸的威權社會，警察就是最直接執行恐怖統治的公職。中共建政之初，公安一度是安民的形象，但很快就變成專政統治的工具。

警察，是「警察叔叔」，還是「豬公狗公烏龜公」的黑警，就看政權的本質，是尊重人權呢，還是視人民為奴、為專政對象。

講到警察，想起作家老舍1937年寫的小說《我這一輩子》，講北京一個從清末做到抗戰前的警察的一生。1950年中共建政之初，著名電影人石揮自導自演拍成影片，將警察的一生擴展到中共建政前夕。他一輩子安分守己，奉公守法，經過幾次改朝換代，卻越來越守不住安分善良的底線。滿清時還能為市民排難解紛，也受市民尊重；到後來專權政治卻沒辦法不充當幫掌權者壓制學生運動的幫兇。影片加了解放軍解放全中國的光明尾巴。不過，一心靠攏的石揮卻在1957年被打成右派投海自殺，原著者老舍在1966年文革期間被批鬥毒打後到北京太平湖投湖自盡。

當年對腐敗政權諷刺最犀利的新詩，是《馬凡陀山歌》，馬凡陀諧音「麻煩多」，是詩人袁水拍的筆名。他諷刺自稱「公僕」的官員的那首《主人要辭職》，對任何時代的專權政治，都不失時效：

「我親愛的公僕大人！/蒙你賜我主人翁的名稱，/我感到了極大的惶恐，/同時也覺得你在尋開心！明明你是高高在上的大人，/明明我是低低在下的百姓。/你發命令，我來拼命。/倒說你是公僕，我是主人？我住馬棚，你住廳堂，/我吃骨頭，你吃蹄膀。/弄得不好，大人肝火旺，/把我出氣，遍體鱗傷！大人自稱公僕實在冤枉，/把我叫做主人更不敢當。/ 我想辭職，你看怎樣？/主人翁的台銜原封奉上。/我情願名副其實地做驢子，/動物學上的驢子，倒也堂皇！我給你騎，理所應當；/我給你踢，理所應當；/我給你打，理所應當。/不聲不響，驢子之相！我親愛的騎師大人！/請騎吧！請不必作勢裝腔！/標語口號，概請節省，/民主，民主，何必再唱！」

《萬稅》一詩諷刺政府稅多，前頭幾句是「這也稅，那也稅；/東也稅，西也稅，/樣樣東西都有稅；/ 民國萬稅，萬萬稅！」《詠國民黨紙幣》一詩諷刺通貨膨脹：「走進茅房去拉屎，忽然忘記帶草紙。袋裏掏出百元鈔，擦擦屁股滿合適」。

同一個袁水拍，在中共建政後，卻不敢諷刺，成為「歌德派」（歌功頌德派）。1976年1月 《詩刊》發表了毛澤東詩詞《念奴嬌˙鳥兒問答》，有一句「不須放屁，試看天地翻覆」，把「放屁」入詩，不僅不雅，而且顯出縱意為之的權勢。袁水拍居然在《紅旗》雜誌稱頌毛「以屁入詩」「前無古人」，是「妙筆生花的傲視百代之作」。以「拍」為名的詩人，真是實至名歸，主人放個屁也說是香的。

「豬公狗公烏龜公」，種族至今繁衍不絕！(26)

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李 怡