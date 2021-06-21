本港現行防疫社交距離措施將於本周三（23日）屆滿，特首林鄭月娥與食衞局局長陳肇始今（21日）宣佈新一輪社交距離措施，當中大部份已打針作為更寬鬆措施的條件，林鄭呼籲市民，即使政見不同，也應為經濟而打針，「令到失業嘅人下一個月可以有返嘢做」。

目標每日4萬人接種

林鄭在記者會上繼續呼籲市民打針，多項措施亦以打針為條件。她表示，香港有足夠疫苗及諸多便利措施供市民接種，現今本港的接種情況的確不理想，如以今日步伐的確需要長時間才可達標，她自身目標是每日有4萬人接種，惟疫苗接種計劃展開至今近4個月，平均單日首針人數只有2至3萬人。林鄭指今天公佈的相關措施，亦以鼓勵打針為主，並感謝商界支持，惟最終亦需市民自行決定接種，如政府有新措施鼓勵接種將會盡快公佈。

林鄭呼籲：「無論你對特區政府有咩睇法，呢個唔係特區政府嘅事，疫苗亦都唔係我哋發明，又唔係我哋製造，但我懇請大家為咗自己家人、為咗整個社會、為咗各行各業可以喺相對好嘅經濟復蘇勢頭繼續好下去，令到失業嘅人下一個月可以有返嘢做，就嚟同我哋登記打針。」

天水圍變種個案仍未發現源頭

林鄭月娥在開場即表示，今日是標誌性日子，因為沒有本地個案，即連續14天沒有本地個案。她說，對上一宗本地個案是6月7日，為一宗本地有關連個案，即天水圍3母女的個案。她稱，個案發生後，政府做了大量檢測和追蹤，檢測了3萬人，都沒有發現確診，追蹤了143名緊密接觸者，除了患者的母親和姐姐外，都沒有找到確診個案，形容是放下心頭大石。

至於3母女的源頭，衞生防護中心總監林文健表示，目前未發現源頭，但亦未發現有擴散，會密切關注。林表示，天水圍少女個案在追蹤上已為143名密切接觸者檢疫，結果全部陰性，當中13人已接種疫苗，目前未有發現擴散或源頭；其到過的處所亦已進行多次採樣及檢測，均未有發現。至於患者雪櫃中的鱷魚排骨樣本早前雖發現陽性樣本，但據患者所講該鱷魚排骨已購入超過一年，故相信樣本出現陽性為患者後來接觸所致，而基因排序亦未有發現。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）