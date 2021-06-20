【本報訊】被指登記及申領手續繁複的5,000元電子消費券計劃下月4日開放登記，財政司長陳茂波表示，政府不會設特別關卡防止市民退換消費券所購得貨品以套現，「唔想令市民用起嚟覺得麻煩」，但強調四個參與計劃的支付平台均設恒常機制監察，政府如發現有合謀套現行為，不排除追究刑責。

陳茂波昨日出席電視台節目解說電子消費券計劃。他重申計劃旨在刺激港人消費意欲；計劃亦容許市民利用電子消費券購買如百貨公司等商戶的禮券，政府不會設特別關卡防止市民退換消費券所購得貨品以套現，因市民退換不合心意的貨品無可厚非，亦「唔想令市民用起嚟覺得麻煩。」

陳指退換政策應由商戶自行決定，商戶在計劃下「有彈性」選擇退貨抑或退錢，四個參與計劃的支付平台均設恒常機制監察退款，一旦發現商戶有不尋常交易，不排除會將之列入黑名單，禁止繼續參加計劃。

合謀套現或有刑責

陳茂波亦於另一港台節目表示，未來不排除將交由執法部門跟進商戶懷疑合謀或以詐騙行為，將消費券套現的個案。他又警告如當局發現有市民及商戶合謀套現電子消費券，不排除會以法律途徑追討刑責，惟他未有交代有關行為是否觸犯欺詐或其他法例，僅稱會視乎個案實際情況處理。他又承認，以八達通領取的最後一期一千元消費券，技術上可以「套現」，但他相信誘因不大。

被問及政府是否傾向日後以派發電子消費券方式取代「回水」安排時，陳未有正面回應，僅稱每項惠民措施都要審時度勢，政府希望先總結電子消費券計劃的經驗，作為日後其他計劃的參考。

四個支付平台為爭客紛紛推出優惠，其中支付寶香港再推優惠，下月4日至8月8日分六個階段提供獎賞，每個階段首兩名成功在政府中央系統登記用支付寶香港領消費券的用戶可贏得指定獎賞，包括麥當勞全年365個巨無霸餐、三萬元支付寶香港「易乘碼」（EasyGo）乘車券、香港網球公開賽貴賓包廂入場門票等。