【本報訊】本港首家的士電子咪錶廠屹立宏昌近40年，由人手製錶到行業萎縮仍守住，「維持唔難，搵大錢就難」，惜自力更生的算盤或因重建被打破；在業安印製冷門音樂書的出版社捱過沙士、頂住疫情卻難敵拆遷，「如果香港無晒工業，只能下下靠大陸」。

老闆娘劉女士與丈夫在1982年創立本港首間的士電子咪錶工廠。她指從事核數的丈夫當年從新聞得悉的士機械咪錶難調整加價幅度，偶然知道台灣生產電子咪錶，「就買咗一百套返來試，結果市場受落、運輸署亦批」，誤打誤撞入行，至今推出至第十代電子咪錶。該廠全盛時期有十多名工人製錶，其後經營環境轉差，越來越少人領新的士牌，換車量不多，便兼做燈箱及小巴顯示屏等。1993年工廠因人工太貴，遷內地生產，在港則修理咪錶及的士旗。

「港若無工業只能靠大陸」

疫下生意跌三分一，劉稱仍算「搵到食，維持不難，但搵大錢就難」。劉聘請八名修錶師傅，「人手無得減，搬出去要畀成五、六倍租，政府有無諗過咁樣會影響幾多家庭、係咪值得毀滅2,000間微企？」

印刷業在港逐漸式微，林先生仍在業安工廈苦苦經營其創立逾30年出版社，印製冷門音樂書和琴譜；當年入行只因曾是教琴老師對琴譜情有獨鍾。林形容疫下「生意歷來最差，差過沙士，好在有保就業，仲有得做就捱住先，但拆卸就一定無得做，相信大部份印刷業都做唔住」。他料受影響約2,000廠戶隨時一半結業。一直仍在堅持的香港工業面臨被趕絕，「如果香港無晒工業，只能靠大陸，內地嘢一貴就好困難」。