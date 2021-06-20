【本報訊】警方國安處日前大舉搜查《蘋果日報》大樓，並以涉嫌違反國安法控告壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及三間公司串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。經常義務為還柙及在囚人士免費訂製全塑膠眼鏡的黃店「視點護眼」為表支持，昨日於《蘋果日報》刊登全頁頭版廣告，惟店舖旋即被惡意滋擾，昨早起接獲近百個無聲匿名電話，須暫停接聽所有來電。店方估計滋擾與撐蘋果有關，但不會因此退縮，「其實一班香港人係好支持《蘋果日報》，無論乜情況都好，大家都會撐佢！」

見報後客人專程光顧

昨日是《蘋果日報》創報26周年，視點護眼在《蘋果》刊登全頁頭版廣告，以白底黑字寫上「支持蘋果」四字，並在fb發帖，感謝《蘋果日報》的員工盡忠職守，在被封報館、沒收部份電腦主機及凍結資產的情況下依然堅持出版，「讓香港人係最黑暗嘅日子，仍然能夠看清真相」，除承諾會繼續免費為在囚人士提供合規格的全塑膠眼鏡外，昨起至7月底更在店內免費派發《蘋果日報》。

惟該店昨午於facebook專頁發文，稱「由今朝9點幾到呢一刻，就不斷收到匿名電話」，並上載兩張通話記錄截圖，顯示視點護眼的公司電話由昨早9時10分起，幾乎每隔一至兩分鐘便接獲一個匿名來電，情況至下午1時仍然持續。

視點護眼負責人Michael接受本報查詢時表示，他曾數次接起電話查明對方來意，但對方默不作聲或發出數秒奇怪聲音後即匆匆收線。他認為對方有設置程式，系統性地針對其公司手機號碼作惡意滋擾。他已把公司電話調校至飛行模式。他呼籲客人暫時改用即時通訊軟件Signal或WhatsApp查詢，他們會盡快回覆。他無就事件報警。

Michael指以往亦曾有人在店舖外張貼支持政府的標語單張示威，對匿名滋擾不感擔心。他強調，絕對沒有後悔在《蘋果日報》落廣告，又指昨日廣告見報後，即有客人專程前來光顧。

在該店發出被滋擾的帖文後約三個小時，已有近200則網民留言支持該店，「有人騷擾代表你做咗對嘅事，低莊的人驚咪有咁嘅反應」，部份網民批評滋擾者手法卑劣，「用埋啲下三濫手段，更使人覺得膚淺無知可恥！」