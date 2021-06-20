【本報訊】房屋委員會上月底宣佈拆卸四幢工廈，以重建為4,800個住宅單位。有受影響租戶指工廈經營的行業不少需用重型機器，批評房委會津貼金額不足以支付搬遷費用，又指重建計劃公佈後，鄰近工廈即加租或封盤，惟房署只供60個空置單位予2,000租戶競投。另有租戶坦言每日在60、70度高溫下工作只為餬口，冀守住父親留下的60年鐵器老字號，但無力搬遷只能結業，斥政府「為咗四千幾個單位，隨時打爛成萬人飯碗」。

記者：鍾雅宜

房委會上月底公佈拆卸九龍灣業安工廠、火炭穗輝工廠、長沙灣宏昌工廠及葵涌葵安工廠四幢大廈，涉2,088份租約及暫准證，擬年半內清場；租戶可競投餘下兩幢工廈60個空置單位，料約35戶爭一單位。宏昌工廈已有200多戶反對計劃。

私人工廈租貴七成

陳先生（化名）在該廈地舖經營本港少數仍生產重型鐵器模具的五金公司，供應地盤及碼頭等。陳父60年前在愛秩序灣創業，由寮廠遷至房署九龍灣工廠大廈，2007年該廈拆卸後遷至宏昌工廠，沒想到14年後再遇逼遷。

「我哋都係想自力更生，點解要連微小企都殺埋？」60歲的陳先生幾乎每天要對着火爐工作，「打鐵好辛苦，夏天好熱，冬天都熱，最熱60、70度，都無辦法，喺呢個範疇仲可以掙扎求存，但要離開，我就甚麼都不是，只能拎綜援。」他稱疫下建築業生意急跌一半，沒料再遭政府趕絕。房署沒空置地舖供競投，「我哋呢款重型機上唔到樓，無得投」，私人工廈租金至少貴七成，「生存唔到，唯有結業」，父親一輩子心血隨時毀於一旦。他稱不少租戶屬家庭式微企，以約2,000戶平均聘數名員工計，「為咗四千幾個單位，隨時打爛成萬人飯碗。」

製造汽車零件等的輝哥亦是業安廠戶，以6,000元租用單位，他指「政府一宣佈重建，四區都加租同封盤，2,000戶一齊搶，即使得三分二繼續做，出面個市承唔承受到？」以其500平方呎單位計算，料獲十多萬賠償，「搬啲機械過去加埋裝修拉電，十幾萬一定唔夠」。輝哥稱房署空置「得60個，畀露宿者都未夠，仲要價高者得，即係爭崩頭啦。」他冀當局至少延長清拆期至三年，賠償金額增加一倍。