【本報訊】《蘋果日報》面臨被當局取締之說甚囂塵上，壹傳媒行政總裁張劍虹與《蘋果》總編輯羅偉光，更被落案控告串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。昨日是創刊26周年，讀者繼續買報支持打氣，盼《蘋果》「加油，支持，撐住」，表明「買《蘋果》唔係一個罪。」

對員工無言感激 冀撐到最後

《蘋果》昨創刊26周年，頭版是「支持蘋果」廣告。由創刊支持至今的文小姐，早上及中午各買10份報紙，認為「新聞自由好重要，唔可以被扼殺，買《蘋果》唔係一個罪」。她勉勵記者繼續謹守崗位，「香港市民都會支持你哋，亦衷心感謝你哋唔怕強權，報道真相」。陳先生稱平日主要網上訂閱，最近兼買實體報留念，他指雖擔心《蘋果》消失，但認為港人心中的《蘋果》很難被改變，最想對員工說聲「無言感激」。

梁小姐對《蘋果》正值多事之秋，坦言「好心痛」，認為目前《蘋果》最緊要資金周轉，「我哋小市民真係幫唔到幾多，只可以訂閱，買實體報」。對於當局指控《蘋果》涉串謀勾結外國勢力，她形容：「呢啲係文字獄，好似寫吓嘢，講吓嘢都唔得咁，李家超（保安局長）仲講到買呢啲都犯法，好得人驚講到，以前香港唔係咁，出版講嘢冇咗自由。」

挽着兩手餸菜到旺角砵蘭街報檔買報的李先生表示，「佢（《蘋果》）出咁耐就買咁耐，我做緊嘢時已經睇，𠵱家都退休，成廿幾年，唔希望佢摺埋」。他稱沒政治立場，但「見到𠵱家（政府）對《蘋果》，講得唔好聽叫打壓」。

有心人買20份《蘋果》放在旺角食肆「一日三餐」外供人免費取閱，指「作為香港市民一定要撐《蘋果日報》」。曾小姐希望《蘋果》撐到最後，「呢個係香港人嘅精神」，並祝願在囚人士可平安回家。一位婆婆讀者認為如《蘋果》被取締，「香港冇晒言論自由，冇晒媒體。」報販謝女士則說辦報檔逾30年，「睇住（《蘋果》）出世」，對《蘋果》或被消失感不捨。