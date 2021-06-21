曾因向女病人推銷保險和發展性關係及騙取政府疫苗資助，早前曾被醫委會停牌處分的普通科醫生曾家雄，再被病人投訴疑操作醫療儀器疏忽致受傷。

民主黨接獲有市民在澤仁醫療中心接受醫學美容時，因過高能量導致受傷，懷疑醫生操作醫療儀器涉疏忽。40歲的事主X先生（化名）在記者會上指，治療後面部嚴重燒傷，出現玫瑰痤瘡及發炎後的皮膚色素增生。涉事醫療中心及醫生未有承擔責任，拒絕負責受傷後的醫療費用，現時已循法律途徑索償，並向消委會及醫委會投訴。

去年3月，X經朋友介紹於澤仁醫療中心購買1萬多元的脱疣療程，職員又免費贈送6次VRF面部、下巴及眼部療程，以及5次皮秒蜂巢瘦身療程。X均有依照所送的項目進行療程，直至今年3月19日，X進行最後一次贈送的皮秒蜂巢瘦程前，涉事的曾家雄醫生稱X的皮膚太厚，皮秒蜂巢效果不佳，因此推介轉用CO2 laser。曾稱：「我好有經驗㗎，打慣打熟。」X稱因相信醫生的專業意見故同意。

事主多次嗌痛 曾家雄未有暫停

惟療程期間，X已多次大嗌「好痛」，形容如火燒般不能忍受，但曾只叫X忍受並未有停止療程。X指，完成療程後臉上出現明顯血迹，曾聲稱這是正常情況，叫他自購凡士林塗抹，大約4至5日會復原。然而，X回家後連續3日發燒，傷口出現含膿、發炎等症狀，X的妻子曾將情況以短訊方式告訴曾醫生，但曾只回答「正常反應」，敷衍了事。

直至4月7日，事主回到澤仁醫療中心覆診，並告知曾醫生情況完全沒有好轉，面上的紅色療程印記完全沒有褪去。曾醫生僅回覆沒有甚麼可以做，只能夠待皮膚慢慢復原。X自行尋找皮膚科醫生診治，斷症為面部因過多激光導致嚴重燒傷，出現玫瑰痤瘡及明顯發炎後的皮膚增生。

X指，因難忍臉上灼熱，出現失眠、暴躁、失去自信等，現時每星期到政府精神科及皮膚科覆診，因服用血清素而出現手震及腳震等情況，加上要避免曬太陽和情緒激動以免傷口變紅，嚴重影響日常生活。

否認疏忽 斥屬事主皮膚問題

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，曾協助X向澤仁醫療中心及曾家雄醫生追究責任，包括X未來兩年須承擔高達31萬的醫療開支。該中心負責人及曾家雄醫生於上月20日曾主動聯絡X到診所進行調解，負責人答應會跟醫生商討，但直指與中心無關，醫生將獨力承擔。其後民主黨再次向中心發信，至今仍未有回應。

曾家雄醫生則透過書面回覆指，僅承擔由4月7日（覆診日）至5月20日（調解日）間的醫療費用，及提供有限度的經濟支援。一直未有承認自己處理上的疏忽，並斥責是X自己的皮膚問題。

袁海文斥醫委會復牌透明度不足

袁海文指，醫生沒有就高能量醫療儀器療程，向事主清楚解釋風險，而於療程前所簽署的知情同意書選用的是「enLighten PICO」而非「CO2 Laser」，涉違反醫生專業守則。他稱，澤仁醫療中心作為僱主同時亦需要負擔相關責任，支付事主的醫療開支及受傷後的損失等。將會協助事主申請法律援助透過民事訴訟追討，並向消委會及醫委會投訴涉事醫生。

袁又質疑曾家雄醫生曾被醫委會裁定專業失德停牌，然而醫委會未有交代為何讓曾復牌，袁認為醫委會處理復牌的透明度不足，影響病人知情權，應立即檢討。他又促政府盡快立法規管醫學美容儀器，並設立不良事故舉報機制，保障病人及消費者權益。

曾家雄稱早已列明風險 不信事主不清楚

本報記者曾到澤仁醫療中心查詢，職員表示曾家雄醫生正在應診不便接受採訪。曾其後以電話回覆查詢，指事主的表妹和太太皆是澤仁醫療中心的全職美容顧問，以及療程前同意書上列明風險，因此並不相信事主不清楚療程副作用。

曾又回應進行療程時，「激光本身就係燒傷」，因此有結痂和4至7日傷口癒合過程，傷口流出微黃色的水可理解為「正常」，不相信是細菌感染，皮層在剛做完激光會先呈現如嘴唇般淡粉色的顏色，之後會逐漸增厚。事主做完療程只3個月多，上次覆診亦見進度良好，不明白為何他反應過激。

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