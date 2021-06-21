立法會政制及內地事務委員會今日討論9月19日選委會選舉的投票安排，會上多名建制派質疑現時選委會選舉的投票時間「過長」，是「浪費公帑」。 選舉事務處總選舉事務主任翁應輝回應指，初步估算選委會的選民人數有2至3萬，5年前同類選舉則有30多萬選民，處方會檢視縮短投票時間，但擔心選民或已習慣過去投票時間安排，貿然更改會令選民錯過投票。

翁應輝會上透露，一般選委會的選民，可於早上7時半至晚上10時半到票站投票，該處初步估計有約2、3萬名合資格選民，並會分別於全港18區和各區警署設立多個和一個票站、懲教院亦會設立逾20個票站。

葉劉質疑選舉處低估選民適應能力

多名建制派議員不滿現時選委會選舉的投票時間「過長」。其中新民黨葉劉淑儀直指當局未有答應更改投票是「完全睇唔到理據」，並以美國州分選舉作為例子，指只要當局公佈清晰指引，選民即可以跟隨，反問選舉事務處「係咪低估選民嘅適應能力？」工聯會麥美娟亦提出縮短選委會選舉的投票時間至早上8時至晚上6時正，即較現時安排縮短5小時。

熱血公民鄭松泰則質疑，選舉事務處為服務2、3萬名市民而開設多個票站，做法是浪費公帑，但翁應輝聞言後未作正面回應，僅重申指該處會因應人口比例及地方選區設立票站。

新一屆選舉委員會選舉提名期定於8月6至12日，確實日期待憲報公告後正式公佈，選委會界別分組臨時和正式投票人登記冊，分別於下月中和8月初公佈，屆時票站將設特別隊伍，並採用電子選民登記冊系統。

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