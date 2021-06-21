示威者去年5月母親節在全港各區商場發起「母親節行街」 ，其中一名民安隊隊員在旺角警方驅散行動期間，被搜出打火機及打火機液體，被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，案件今在西九龍裁判法院開審。負責拘捕被告的警員作供時，一度完全忘記調查經過，但向法庭解釋稱只因主控「時序跳嚟跳去」，擾亂了記憶，故需在庭上閲讀記事冊數分鐘，才能記起被告當日的辯解。

被告陳晧生（22歲）被控於去年5月10日在旺角新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖摧毀或損壞財產。控方今開案陳詞指，辯方主要爭議犯案意圖及證物鏈事宜。

負責截查被告的警員12760蕭俊健（譯音）供稱，有人群當日聚集在商場各樓層，並向到場警員投擲水樽與紙皮石等物，又不斷大叫「黑警死全家」、「五大訴求缺一不可」等口號。

蕭掃蕩至商場3樓時，看見被告從防煙門步出，身穿灰色T恤、揹着黑色背囊。蕭解釋，他看見被告T恤上的縫線，發現其上衣「調轉咗著」，加上被告看見警員隨即轉身，蕭遂上前截查。

指被告前言不對後語故拘捕

蕭稱被告遭截停時「口震震」，表現激動與緊張，自言只是行街。蕭從被告背包內發現打火機、罐裝白電油、數條白布碎等物，還有一包煙草狀物。蕭當時懷疑被告身藏攻擊性武器。蕭將部份物件攤放在地上，最後將被告交由另外兩名警員調查及撿取證物。蕭在盤問下同意，他不肯定有否將白電油放在地上。

負責拘捕被告的警員9917吳立文（譯音）供稱，當日到場協助調查被告，記得當時地上有一堆物件，包括防毒面罩和衣服。蕭交代他的懷疑後便離開。控方問負責撿取證物的警員有否交代白電油從何搜出，吳表示沒印象，也沒看到對方搜出證物的過程。

吳更在控方主問期間，一度完全忘記自己的調查過程，要求查看自己的記事冊。他向法庭解釋謂：「因為啲時序跳嚟跳去，有少少擾亂咗我記憶，記憶上有啲亂咗。」吳獲准翻看記事冊後，靜默閱讀了數分鐘，才表示可繼續接受主問。

吳供稱，被告當時解釋涉案物件是母親吩咐他買的，用以在家中抹窗。吳致電被告母親兩次，無人接聽，被告轉而解釋是父親吩咐他買。控方追問吳有否再作進一步調查，吳解釋稱被告當時前言不對後語，所以馬上拘捕他。聆訊繼續。

【案件編號：WKCC3616/20】

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